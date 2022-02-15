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Кабмин предлагает увеличить компенсацию нефтяникам в рамках демпфера до 83%

Кабмин предлагает увеличить компенсацию нефтяникам в рамках демпфера до 83%

10:01  Автор: Юлия Катенёва


Законопроект: № 71073-8



Кабмин предлагает скорректировать демпфирующий механизм по двум параметрам: величине компенсации и допустимому отклонению оптовых цен от индикативного уровня. Это следует из правительственного проекта поправок в Налоговый кодекс, опубликованных в электронной базе Госдумы.

Топливный демпфер, действующий на рынке с 2019 года, позволяет сгладить колебания цен на внешних на рынках, которые приводят к росту стоимости бензина в российской рознице. Логика механизма в том, что выгода НПЗ от экспорта компенсируется государством. Основным параметром механизма является индикативная цена на топливо, устанавливаемая профильными министерствами.

Компенсации нефтяникам рамках демпферного механизма планируют увеличить


Корректировки, которые, согласно инициативе, вступят в силу с 1 апреля 2022 года, предполагают повышение компенсационного коэффициента с 68 до 83 процентов для бензина и с 65 до 83 процентов для дизеля. Кроме того, в кабмине решили снизить с 20 до 15 процентов допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации топлива над ее индикативной.

По расчетам Минфина, рост компенсаций обойдется бюджету в 650,7 миллиарда рублей за три года, однако это  позволит нефтяным компаниям удержать рост цен на АЗС в пределах инфляции.


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Ранее о планах кабмина повысить размер компенсаций российских НПЗ в рамках демпфера заявлял министр энергетики Николай Шульгинов.

Параметры механизма решили скорректировать на фоне роста мировых цен на нефть: компаниям было выгоднее экспортировать топливо, что приводило к повышению его стоимости на внутреннем рынке.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.



#нефть


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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