Как время и человек меняют окружающий мир
Сегодня, 19:10
Камень-туннель в национальном парке Секвойя, Калифорния
1952 и 2020 годы.
Кардинальные изменения улицы в Филадельфии
1920-е и 2015 годы.
Как выглядел Миллениум-парк в Чикаго в 80-х и как выглядит сегодня
Водохранилище Иден-Парк и насосная станция недалеко от Цинциннати, штат Огайо, США
Фото 1904 год и свежее, когда от конструкции остались лишь руины.
Восстановление старинной беседки в Китае
Улица в Мар-дель-Плата, Аргентина
1920 год и сейчас.
Центр города Сент-Луис, штат Миссури
1920-е и 2021 годы. На втором фото виднеется знаменитая арка «Ворота Запада», построенная в 1968 году.
Пересечение Дандас-стрит-Уэст и Кил-стрит в Торонто, Канада
1965 и 2018 годы.
Особняк Остроумова в городе Харбин, Китай
1920 год и сейчас. Заметили, как теперь используется это здание? Взгляните на вывеску.
Улица в Копенгагене, которая была построена поверх канала
Фото 1910 и 2021 годов.
Бывшая школа в Глазго, Шотландия
1916 и 2022 годы.
Баргейт, Саутгемптон, Великобритания
1948 и 2009 годы.
Купер-сквер на Манхэттене, Нью-Йорк
1917 и 2017 годы.
Исторический район Стамбула Ортакёй
1920 год и сейчас.
Кафедральный собор Базилика Метрополитен-де-Медельин, Колумбия
1920 и 2017 годы.
По материалам: Sivator