Как время и человек меняют окружающий мир

Камень-туннель в национальном парке Секвойя, Калифорния1952 и 2020 годы.Кардинальные изменения улицы в Филадельфии1920-е и 2015 годы.Как выглядел Миллениум-парк в Чикаго в 80-х и как выглядит сегодняВодохранилище Иден-Парк и насосная станция недалеко от Цинциннати, штат Огайо, СШАФото 1904 год и свежее, когда от конструкции остались лишь руины.Восстановление старинной беседки в КитаеУлица в Мар-дель-Плата, Аргентина1920 год и сейчас.Центр города Сент-Луис, штат Миссури1920-е и 2021 годы. На втором фото виднеется знаменитая арка «Ворота Запада», построенная в 1968 году.Пересечение Дандас-стрит-Уэст и Кил-стрит в Торонто, Канада1965 и 2018 годы.Особняк Остроумова в городе Харбин, Китай1920 год и сейчас. Заметили, как теперь используется это здание? Взгляните на вывеску.Улица в Копенгагене, которая была построена поверх каналаФото 1910 и 2021 годов.Бывшая школа в Глазго, Шотландия1916 и 2022 годы.Баргейт, Саутгемптон, Великобритания1948 и 2009 годы.Купер-сквер на Манхэттене, Нью-Йорк1917 и 2017 годы.Исторический район Стамбула Ортакёй1920 год и сейчас.Кафедральный собор Базилика Метрополитен-де-Медельин, Колумбия1920 и 2017 годы.