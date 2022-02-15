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Как время и человек меняют окружающий мир

Как время и человек меняют окружающий мир
Камень-туннель в национальном парке Секвойя, Калифорния

1952 и 2020 годы.

Кардинальные изменения улицы в Филадельфии

1920-е и 2015 годы.

Как выглядел Миллениум-парк в Чикаго в 80-х и как выглядит сегодня


Водохранилище Иден-Парк и насосная станция недалеко от Цинциннати, штат Огайо, США

Фото 1904 год и свежее, когда от конструкции остались лишь руины.

Восстановление старинной беседки в Китае


Улица в Мар-дель-Плата, Аргентина

1920 год и сейчас.

Центр города Сент-Луис, штат Миссури

1920-е и 2021 годы. На втором фото виднеется знаменитая арка «Ворота Запада», построенная в 1968 году.

Пересечение Дандас-стрит-Уэст и Кил-стрит в Торонто, Канада

1965 и 2018 годы.

Особняк Остроумова в городе Харбин, Китай

1920 год и сейчас. Заметили, как теперь используется это здание? Взгляните на вывеску.

Улица в Копенгагене, которая была построена поверх канала

Фото 1910 и 2021 годов.

Бывшая школа в Глазго, Шотландия

1916 и 2022 годы.

Баргейт, Саутгемптон, Великобритания

1948 и 2009 годы.

Купер-сквер на Манхэттене, Нью-Йорк

1917 и 2017 годы.

Исторический район Стамбула Ортакёй

1920 год и сейчас.

Кафедральный собор Базилика Метрополитен-де-Медельин, Колумбия

1920 и 2017 годы.
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По материалам: Sivator

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