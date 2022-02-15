Крыму могут выделить 60 млрд рублей на полную газификацию полуострова

18:31 Автор: Александр Мащенко

Минэнерго РФ прорабатывает вопрос о выделении Крыму порядка 60 миллиардов рублей для полной газификации полуострова, сообщил «Парламентской газете» депутат Государственной Думы от региона Леонид Бабашов.

По предварительным расчетам, этой суммы будет достаточно для подключения к газовым сетям всех населенных пунктов и предприятий республики, а также модернизации газовой инфраструктуры.

Полная газификация Крыма — поручение Президента России Владимира Путина. Выполнить ее планируется к 2030 году. Средства на решение этой задачи будут выделяться поэтапно.

Сегодня средний уровень газификации населенных пунктов Крыма составляет около 76 процентов. При этом в среднем каждый месяц к голубому топливу подключается один населенный пункт.

В декабре прошлого года газ пришел в села Криничное (Белогорский район), Выпасное (Джанкойский район), Источное (Красноперекопский район), в январе текущего года — в село Овражное Раздольненского района.

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