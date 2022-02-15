Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Гузеева жестко высказалась об инстателках

Лариса Гузеева жестко высказалась об инстателках
Ведущая Лариса Гузеева в ужасе от современных женщин. Телеведущая и актриса возмутилась поведением звезд соцсетей на съемках передачи Первого канала. 62-летняя Лариса Гузеева заявила, что героиня шоу не сможет позаботиться о муже. 30-летняя Франслина пришла на программу «Давай поженимся!», чтобы встретить достойного избранника. Уроженка Санкт-Петербурга владеет мясным бизнесом и умеет самостоятельно разделывать туши животных. При этом в свободное от работы время Франслина принимала участие в конкурсах красоты и даже завоевала титул «Вице-мисс бикини». Девушка призналась, что, несмотря на женственную внешность, обладает суровым характером, поэтому хочет видеть рядом сильного мужчину, способного ее укротить.
Лариса Гузеева Невеста заявила, что избранник должен добиваться любимую женщину всю жизнь. Звезду «Жестокого романса» возмутили ее слова. Гузеева заверила, что большинство представителей противоположного пола мечтают о спокойной семейной жизни. «Кто им это вбивает в голову? Все эти инстателки друг у друга учатся этой фигне. Кто вам сказал, что мужчина должен? Мужчине в браке должно быть комфортнее, чем вне его. Почему они сегодня не бегут жениться? Потому что с вами противно! Бесконечно что-то доказывать, самому заказывать жрачку. Поэтому у них и целлюлит появляется. Мужчина хочет быть таким, каким он был с мамой, – в тепле, в заботе, в нежности, в любви. Плюс секс. А иначе на кой черт ему всё это?» — высказалась Гузеева. Актриса счастлива в браке с ресторатором Игорем Бухаровым более 23 лет. Телеведущая призналась, что обожает баловать мужа и дочь. Звезда побежала к плите сразу же после перенесенного коронавируса.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Виктор Дробыш в очередной раз стал дедушкой
Виктор Дробыш в очередной раз стал дедушкой
Лариса Гузеева жестко высказалась об инстателках
Лариса Гузеева жестко высказалась об инстателках
Assassin’s Creed Valhalla получит несколько новых изданий на Xbox
Assassin’s Creed Valhalla получит несколько новых изданий на Xbox
Объявлена дата релиза Kraken Academy!! на приставках Xbox
Объявлена дата релиза Kraken Academy!! на приставках Xbox
Рената Литвинова поделилась раритетным фото с Земфирой в юбке
Рената Литвинова поделилась раритетным фото с Земфирой в юбке
Ольга Серябкина высказалась о бывшем
Ольга Серябкина высказалась о бывшем
Где и как обменивать Shiba Inu на BNB и другие криптовалюты с выгодой
Где и как обменивать Shiba Inu на BNB и другие криптовалюты с выгодой
Архивные фото и романтичные признания: как звезды отметили День святого Валентина
Архивные фото и романтичные признания: как звезды отметили День
15+ уморительных фото детей, которые оказались в затруднительном положении
15+ уморительных фото детей, которые оказались в затруднительном
Глава белорусского Минобороны пообещал пустить украинцев посмотреть на учения России
Глава белорусского Минобороны пообещал пустить украинцев посмотреть
Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в психбольницу
Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в
Владимир Жириновский мог повредить себе мозг
Владимир Жириновский мог повредить себе мозг

Топ на сегодня

Выбираем лучшую школу для подготовки к ЕГЭ
Выбираем лучшую школу для подготовки к ЕГЭ
Программирование – выбираем онлайн-школу по рейтингу
Программирование – выбираем онлайн-школу по рейтингу
Изготовление окон в Москве – рейтинг лучших компаний
Изготовление окон в Москве – рейтинг лучших компаний
Для транспортировки Xbox Series X | S можно купить специальный рюкзак
Для транспортировки Xbox Series X | S можно купить специальный рюкзак
Екатерина Андреева искупалась с пингвинами в Антарктике
Екатерина Андреева искупалась с пингвинами в Антарктике

Еще по теме

57-летняя Лариса Гузеева в ночнушке и без косметики (фото)
Лариса Гузеева шокировала страстным рэпом в «Давай поженимся»
Лариса Гузеева опубликовала "божественное" фото
Лариса Гузеева зачитала рэп о сексе