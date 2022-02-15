Лариса Гузеева жестко высказалась об инстателках

Ведущая Лариса Гузеева в ужасе от современных женщин. Телеведущая и актриса возмутилась поведением звезд соцсетей на съемках передачи Первого канала. 62-летняя Лариса Гузеева заявила, что героиня шоу не сможет позаботиться о муже. 30-летняя Франслина пришла на программу «Давай поженимся!», чтобы встретить достойного избранника. Уроженка Санкт-Петербурга владеет мясным бизнесом и умеет самостоятельно разделывать туши животных. При этом в свободное от работы время Франслина принимала участие в конкурсах красоты и даже завоевала титул «Вице-мисс бикини». Девушка призналась, что, несмотря на женственную внешность, обладает суровым характером, поэтому хочет видеть рядом сильного мужчину, способного ее укротить.Лариса Гузеева Невеста заявила, что избранник должен добиваться любимую женщину всю жизнь. Звезду «Жестокого романса» возмутили ее слова. Гузеева заверила, что большинство представителей противоположного пола мечтают о спокойной семейной жизни. «Кто им это вбивает в голову? Все эти инстателки друг у друга учатся этой фигне. Кто вам сказал, что мужчина должен? Мужчине в браке должно быть комфортнее, чем вне его. Почему они сегодня не бегут жениться? Потому что с вами противно! Бесконечно что-то доказывать, самому заказывать жрачку. Поэтому у них и целлюлит появляется. Мужчина хочет быть таким, каким он был с мамой, – в тепле, в заботе, в нежности, в любви. Плюс секс. А иначе на кой черт ему всё это?» — высказалась Гузеева. Актриса счастлива в браке с ресторатором Игорем Бухаровым более 23 лет. Телеведущая призналась, что обожает баловать мужа и дочь. Звезда побежала к плите сразу же после перенесенного коронавируса.