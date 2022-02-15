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Лиза Арзамасова в честь двойного праздника послала Авербуху «домашнюю валентинку»

Лиза Арзамасова в честь двойного праздника послала Авербуху «домашнюю валентинку»
Актриса Лиза Арзамасов с мужем сегодня отмечают сразу два праздника. Но так как Авербух все еще находится в Пекине, артистка опубликовала поздравление в Instagram. Елизавета Арзамасова решила публично поздравить любимого мужа с Днем святого Валентина. Илья Авербух сейчас находится далеко от семьи. Он работает комментатором на Олимпиаде в Пекине. Артистка смонтировала для супруга милое видео с трогательными семейными кадрами. Кстати, сегодня, 14 февраля, сыну звездной пары исполнилось полгода. Елизавета Арзамасова и маленький Лев с нетерпением ждут возвращения домой мужа и папы. «Сегодня Льву Ильичу исполняется полгода! 🦁💖 Как замечательно он выбрал дату появления на свет! Теперь в День Влюблённых он всегда будет отмечать своё полугодие, годовой экватор! 💖 Зацеловываю его сегодня и за маму, и за папу, потому что Илюша - всё ещё на олимпиаде, комментирует выступления наших фигуристов. Ооооочень ждём со дня на день его возвращения домой! Шлём через расстояния и часовые пояса нашу домашнюю «валентинку». А 14 февраля обретает новый смысл» — написала актриса.

«Огромное счастье знать, что тебя ждут дома, там, куда ты стремишься всеми силами. И в этот светлый день, сегодня, празднуем первые полгода жизни Льва Ильича! Бесконечно влюблён в свою семью!» — откликнулся Илья Авербух. «Такая милота😍», «❤️С двойным праздником!❤️», «Поздравляем Леву с датой ❤️ Ребята, вы такие замечательные и позитивные ❤️», «Как трогательно🥰🥰🥰 Всего Вам доброго💐», «Поздравляю от всей души всю вашу семью! Вы замечательные! Счастья вам, здоровья и любви!!!😚», «Поздравляю вас с двойным праздником!!! Здоровья, счастья и любви, любви, любви!!!», «Какие вы чудесные! Дай Вам Бог всего самого доброго! ❤️🌹❤️»,— написали поклонники в Instagram. Напомним, первые совместные фото Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха появились в СМИ летом 2020 года. В сентябре того же года влюбленные подтвердили свои отношения, став героями шоу «Вечерний Ургант». Через три месяца актриса вышла замуж за хореографа, который старше ее на 21 год. Лиза рада, что встретила достойного мужчину. А 14 августа 2021 года у пары появился на свет малыш Лев.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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