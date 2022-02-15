Марина Александрова показала мужа в честь праздника

Актриса Марина Александрова поделилась редким снимком с Андреем Болтенко, на котором они выглядят счастливыми и веселыми. В отличие от многих звезд Марина Александрова в своем блоге очень редко делится фотографиями семьи. Иногда она публикует снимки детей, а муж и вовсе «бывает» на ее страничке раз в год. Но сегодня актриса сделала исключение и в честь Дня влюбленных разместила фото в обнимку с мужем. Хотя кадр размытый, фокус сбит, но одно очевидно — супругам хорошо вместе, и они счастливы.Марина Александрова и Андрей Болтенко «Он +она = любовь. (Остальное шепну не вам). С Днём всех влюбленных!»— подписала фото Марина. «Смешные и счастливые!», «Счастья вам и долгих лет вместе!», «Марина, какой у Вас красивый смех. Через фото заряжаешься», — прокомментировали поклонники. Марина и Андрей Болтенко вместе с 2011 года. Актриса и телевизионный режиссер поженились в 2012-м, после рождения своего первенца (его тоже назвали Андреем — в честь отца). Также супруги воспитывают 6-летнюю дочь Екатерину. Супруги этом году отметят десятилетие со дня свадьбы. Марина показывает подросших детей чуть чаще, чем мужа, но всё равно старается держать их подальше от шоу-бизнеса. Наследник актрисы увлекается футболом, музыкой и настроен на «одну волну» с папой, а девочка растёт маминой копией — как внешне, так и по характеру. Кстати, недавно Александрова рассказала, что карантин помог ей убедиться в правильности выбора спутника жизни. По словам актрисы, ей очень интересно с мужем, и она нисколько не жалеет, что связала жизнь именно с ним. А фото сегодняшнего дня показало, что у них в семье все прекрасно.