Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

МАРУВ объявила о своей беременности на всю страну

МАРУВ объявила о своей беременности на всю страну
Певица MARUV поделилась фото с округлившимся животом. Артистка, она же Анна Корсун, в день своего 31-летия поделилась с фанатами радостной новостью. Как оказалось, уже скоро певица впервые станет мамой. MARUV объявила о своей беременности и уже опубликовала первые кадры, на которых позирует с большим животом. Судя по всему, ребенок певицы появится на свет уже весной. Кстати, удивительно, что артистке так долго удавалось скрывать изменения в фигуре. «У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Сашей в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком», — написала MARUV в Инстаграме.
Беременная МАРУВ Отцом будущего ребенка является Александр, муж исполнительницы. Корсун вышла замуж еще в 2012 году, но тогда влюбленные просто расписались в ЗАГСе. Певица всё еще ждет обещанного мужем пышного торжества по случаю свадьбы. «Это моя мечта с детства, поэтому Саша пообещал, что он ее исполнит. Я хочу очень пышную и дорогую свадьбу. Поэтому на нее нужно еще заработать. Моя свадьба, в лучшем случае, обойдется нам 200 тысяч долларов», — говорит артистка. Прибавление скоро случится и в семье Андрея Макаревича. Для молодой жены музыканта Эйнат Кляйн это будет первый ребенок, а вот Макаревич уже давно опытный отец — от прошлых браков у него есть трое детей. Супруга артиста, похоже, не собирается уходить в декретный отпуск. На днях она выступила с лекцией на фестивале, посвященному виноделию.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

МАРУВ объявила о своей беременности на всю страну
МАРУВ объявила о своей беременности на всю страну
Дмитрий Маликов показал редкий снимок с женой в честь двойного праздника
Дмитрий Маликов показал редкий снимок с женой в честь двойного
16 сравнений того, как девушки фотографируют парней, и как парни фотографируют их в ответ. Разница очевидна
16 сравнений того, как девушки фотографируют парней, и как парни
В Хабаровском крае с 24 по 28 февраля пройдет IX Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Хабаровском крае с 24 по 28 февраля пройдет IX Региональный
ВЦИОМ: у 63% семей нет сбережений и накоплений
ВЦИОМ: у 63% семей нет сбережений и накоплений
"Постоянное попрошайничество замучило": немцы возмутились наглостью украинского посла
"Постоянное попрошайничество замучило": немцы возмутились
Стало известно, как Камила Валиева получила запрещенный препарат
Стало известно, как Камила Валиева получила запрещенный препарат
Иван Ургант рассказал о своем участии в КВН
Иван Ургант рассказал о своем участии в КВН
Слух: Cyberpunk 2077 получит бесплатную пробную версию
Слух: Cyberpunk 2077 получит бесплатную пробную версию
430+ игр и DLC для Xbox со скидками до 22 февраля — распродажи в Microsoft Store
430+ игр и DLC для Xbox со скидками до 22 февраля — распродажи в
Объявлены призёры конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»
Объявлены призёры конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»
В МОК рассказали о способе попадания запрещенного вещества в организм Валиевой
В МОК рассказали о способе попадания запрещенного вещества в организм

Топ на сегодня

Владимир Жириновский мог повредить себе мозг
Владимир Жириновский мог повредить себе мозг
Ольга Серябкина высказалась о бывшем
Ольга Серябкина высказалась о бывшем
Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в психбольницу
Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в
Алла Пугачева поделилась трогательным кадром с юбилея Тарасовой
Алла Пугачева поделилась трогательным кадром с юбилея Тарасовой
Архивные фото и романтичные признания: как звезды отметили День святого Валентина
Архивные фото и романтичные признания: как звезды отметили День

Еще по теме

МАРУВ призналась, что ей присылают неприличные фото известные люди
Певица Maruv нецензурно обратилась к критикам 23 Февраля
Maruv затравили за поездку в Россию
Maruv и Boosin представили песню "I want you" в стиле хита "Drunk groove"