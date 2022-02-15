МАРУВ объявила о своей беременности на всю страну

Певица MARUV поделилась фото с округлившимся животом. Артистка, она же Анна Корсун, в день своего 31-летия поделилась с фанатами радостной новостью. Как оказалось, уже скоро певица впервые станет мамой. MARUV объявила о своей беременности и уже опубликовала первые кадры, на которых позирует с большим животом. Судя по всему, ребенок певицы появится на свет уже весной. Кстати, удивительно, что артистке так долго удавалось скрывать изменения в фигуре. «У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Сашей в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком», — написала MARUV в Инстаграме.Беременная МАРУВ Отцом будущего ребенка является Александр, муж исполнительницы. Корсун вышла замуж еще в 2012 году, но тогда влюбленные просто расписались в ЗАГСе. Певица всё еще ждет обещанного мужем пышного торжества по случаю свадьбы. «Это моя мечта с детства, поэтому Саша пообещал, что он ее исполнит. Я хочу очень пышную и дорогую свадьбу. Поэтому на нее нужно еще заработать. Моя свадьба, в лучшем случае, обойдется нам 200 тысяч долларов», — говорит артистка. Прибавление скоро случится и в семье Андрея Макаревича. Для молодой жены музыканта Эйнат Кляйн это будет первый ребенок, а вот Макаревич уже давно опытный отец — от прошлых браков у него есть трое детей. Супруга артиста, похоже, не собирается уходить в декретный отпуск. На днях она выступила с лекцией на фестивале, посвященному виноделию.