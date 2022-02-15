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MLB The Show 22 получит динамические 4K при 60 FPS на Xbox Series X

MLB The Show 22 получит динамические 4K при 60 FPS на Xbox Series X


MLB The Show — главная франшиза для любителей бейсбола. С прошлого года игры серии MLB The Show начали выходить на приставках Xbox, тогда как ранее они были эксклюзивами Playstation. Более того, в день релиза в подписке Game Pass оказалась игра MLB The Show 21, и игра MLB The Show 22 тоже будет в подписке сразу после выхода.

Релиз MLB The Show 22 на приставках Xbox Series X | S и Xbox One состоится уже скоро — 5 апреля 2022 года. Портал gamingbolt обращает внимание, что для Xbox Series X и Playstation 5 разработчики (на страницах в цифровых магазинах) заявляют работу игры в динамическом разрешении 4K при 60 FPS. Интересно посмотреть, насколько хорошо MLB The Show 22 будет оптимизирована до консолей нового поколения, в прошлом году MLB The Show 21 на Xbox Series X имела довольно серьезное отставание по FPS от версии для Playstation 5.


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Напомним, ранее Sony отмечала, что релиз MLB The Show 21 был успешным, а в этом году издательство намерено выпустить проект и на Switch.

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По материалам: newxboxone

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