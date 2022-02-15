Муж Татьяны Навки рассказал о шутках Владимира Путина про войну

Супруг фигуристки Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о Владимире Путине. Уже не первую неделю в западных СМИ муссируется тема «вторжения России на Украину». Президент Путин неоднократно говорил, что это провокация, но массовая истерия продолжается. Владимир Владимирович в этой ситуации сохраняет чувство юмора. Несколько часов назад британские СМИ со ссылкой на информированный источник сообщили, что Россия пересечет границу Украины в ночь на 16 февраля. Отечественные политики во главе с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу уже несколько раз заявляли, что не планируют нападать на соседнюю страну. Но их беспокоит кризис, который возник на границе. На вопросы СМИ о «нападении» вынужден отвечать и пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин проводит рабочие совещания и в перерыве просматривает новости западных СМИ, которые публикуют недостоверную информацию.Татьяна Навка с мужем «К сообщениям о датах вторжения России трудно относиться с пониманием. Иногда Путин даже шутит и просит узнать, не публикуется ли нигде точное время, когда начнется война. Потому что происходит действительно маниакальное информационное безумие... Встречать с пониманием невозможно», — сказал Дмитрий Сергеевич. Отметим, что за последние дни президент страны принял у себя с рабочим визитом лидера Франции Эммануэля Макрона, а также нового канцлера Германии Олафа Шольца, которые выразили беспокойство сложившейся ситуацией. После консультаций с Владимиром Путиным они прибыли с визитом на Украину, чтобы доложить о ходе переговоров Владимиру Зеленскому. К слову, украинский президент накануне выступил с обращением к гражданам и сказал, что подписал указ, по которому 16 февраля будет объявлено Днем единения. Напомним, ранее CNN со ссылкой на собственный источник говорили о нападении, но затем извинились и сказали, что «военные действия отменяются». А вот английская The Sun продолжает утверждать, что «вторжение» начнется.