Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Муж Татьяны Навки рассказал о шутках Владимира Путина про войну

Муж Татьяны Навки рассказал о шутках Владимира Путина про войну
Супруг фигуристки Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о Владимире Путине. Уже не первую неделю в западных СМИ муссируется тема «вторжения России на Украину». Президент Путин неоднократно говорил, что это провокация, но массовая истерия продолжается. Владимир Владимирович в этой ситуации сохраняет чувство юмора. Несколько часов назад британские СМИ со ссылкой на информированный источник сообщили, что Россия пересечет границу Украины в ночь на 16 февраля. Отечественные политики во главе с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу уже несколько раз заявляли, что не планируют нападать на соседнюю страну. Но их беспокоит кризис, который возник на границе. На вопросы СМИ о «нападении» вынужден отвечать и пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин проводит рабочие совещания и в перерыве просматривает новости западных СМИ, которые публикуют недостоверную информацию.
Татьяна Навка с мужем «К сообщениям о датах вторжения России трудно относиться с пониманием. Иногда Путин даже шутит и просит узнать, не публикуется ли нигде точное время, когда начнется война. Потому что происходит действительно маниакальное информационное безумие... Встречать с пониманием невозможно», — сказал Дмитрий Сергеевич. Отметим, что за последние дни президент страны принял у себя с рабочим визитом лидера Франции Эммануэля Макрона, а также нового канцлера Германии Олафа Шольца, которые выразили беспокойство сложившейся ситуацией. После консультаций с Владимиром Путиным они прибыли с визитом на Украину, чтобы доложить о ходе переговоров Владимиру Зеленскому. К слову, украинский президент накануне выступил с обращением к гражданам и сказал, что подписал указ, по которому 16 февраля будет объявлено Днем единения. Напомним, ранее CNN со ссылкой на собственный источник говорили о нападении, но затем извинились и сказали, что «военные действия отменяются». А вот английская The Sun продолжает утверждать, что «вторжение» начнется.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Муж Татьяны Навки рассказал о шутках Владимира Путина про войну
Муж Татьяны Навки рассказал о шутках Владимира Путина про войну
Похорошевшая Лариса Гузеева поделилась фото с подругой-актрисой
Похорошевшая Лариса Гузеева поделилась фото с подругой-актрисой
Олимпийский чемпион Виктор Уайлд пообщался с участниками проекта "Больше, чем путешествие"
Олимпийский чемпион Виктор Уайлд пообщался с участниками проекта
Обновление Cyberpunk 2077 до Xbox Series X | S доступно: список изменений
Обновление Cyberpunk 2077 до Xbox Series X | S доступно: список
Бесплатная пробная версия Cyberpunk 2077 уже доступна на Xbox
Бесплатная пробная версия Cyberpunk 2077 уже доступна на Xbox
«Смена» присоединилась к акции поддержки спортсменов олимпийской сборной России
«Смена» присоединилась к акции поддержки спортсменов олимпийской
Как время и человек меняют окружающий мир
Как время и человек меняют окружающий мир
Анастасия Волочкова увела миллионера
Анастасия Волочкова увела миллионера
Наталья Водянова показала семейную идиллию в День всех влюбленных
Наталья Водянова показала семейную идиллию в День всех влюбленных
Слух: Mad Max 2 от Avalanche Studios может быть в разработке
Слух: Mad Max 2 от Avalanche Studios может быть в разработке
Cyberpunk 2077 для Xbox Series X | S выйдет сегодня и получит 5-часовое демо
Cyberpunk 2077 для Xbox Series X | S выйдет сегодня и получит
МАРУВ объявила о своей беременности на всю страну
МАРУВ объявила о своей беременности на всю страну

Топ на сегодня

Владимир Жириновский мог повредить себе мозг
Владимир Жириновский мог повредить себе мозг
Ольга Серябкина высказалась о бывшем
Ольга Серябкина высказалась о бывшем
Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в психбольницу
Жена Валерия Николаева прокомментировала его госпитализацию в
Архивные фото и романтичные признания: как звезды отметили День святого Валентина
Архивные фото и романтичные признания: как звезды отметили День
Глава белорусского Минобороны пообещал пустить украинцев посмотреть на учения России
Глава белорусского Минобороны пообещал пустить украинцев посмотреть

Еще по теме

Фигурное катание: Татьяна Навка, Дмитрий Песков и их дочь Надя на катке
У Татьяны Навки также подтвердился COVID-19
Песков прокомментировал последний инцидент с его супругой
Путин полетит на Дальний Восток — Песков