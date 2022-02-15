Наталья Водянова показала семейную идиллию в День всех влюбленных

Супермодель Наталья Водянова поделилась фото с мужем Антуаном Арно, показав, что между ними царит мир и гармония. Наталья Водянова — многодетная мама. Она воспитывает пятерых детей, успевает строить карьеру и заниматься благотворительностью. Глядя на нее, сложно представить, что в этой хрупкой женщине заложено столько сил и энергии. Но, видимо, секрет модели очень прост — в любви. Именно любовь Натальи к своей семье придает ей сил. Она не только отдает, но и получает такое же тепло и принятие в ответ. И то, как счастлива Наталья Водянова с любимым мужчиной, доказывают ее семейные кадры, которыми она поделилась 14 февраля, в День всех влюбленных.Наталья Водянова и Антуан Арно «Каждый день любим друг друга вместе с нашей бандой», — написала модель. Это можно считать своеобразным признанием в любви мужу — французскому миллионеру Антуану Арно. Они вместе с 2011 года, хотя первое их знакомство произошло еще в 2008 году. Наследник модной бизнес-империи LVMH увидел Наталью на съемках рекламной кампании Louis Vuitton. Водянова позировали фотографам в ультракоротких прозрачных платьях. Позже Арно признается, что был потрясен ее красотой, но завязать отношения с замужней женщиной и матерью троих детей не решился. Только спустя несколько лет, прочитав в прессе о разводе модели с Портманом, он представился ей официально.Наталья Водянова и Антуан Арно После развода Наталья осталась с тремя детьми. Сын Лукас (2001 г.р.) уже совсем взрослый. Виктор (2007 г.р.) и дочка Нева (2006 г.р.) сегодня помогают маме ухаживать за младшенькими. В браке с Арно у Водяновой родились Максим (2014 г.р.) и Роман (2016 г.р.). И если старших детей модель периодически берет с собой на мероприятия, то младших предпочитает скрывать от прессы.Антуан Арно нашел общий язык со старшими детьми жены. Он прекрасный отец, что является очень важным условием для Натальи.Наталья Водянова и Антуан Арно Известно, что одной из причин ее развода с первым мужем стала именно разобщенность из-за детей. Лишь спустя несколько лет после развода эта причина была озвучена экс-супругами. Первым о ней заговорил Портман, но его версия несколько отличалась от версии Водяновой. Он признался, что ощущал свою неуместность в мире гламура, где вращается его жена. А еще думал, что ей неловко находиться в его обществе. Аристократ решал проблемы с помощью алкоголя.