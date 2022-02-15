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Netflix снимет сериал о мошеннике из России Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Их обвиняют в краже 4,5 млрд долларов

Netflix снимет сериал о мошеннике из России Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Их обвиняют в краже 4,5 млрд долларов

Стриминговый сервис Netflix снимет документальный сериал о криптомошеннике из России Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Супругов задержали на прошлой неделе по обвинению в отмывании 4,5 миллиардов долларов, похищенных во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Netflix снимет документальный сериал о предполагаемой мошеннической схеме супружеской пары по отмыванию украденной криптовалюты на миллиарды долларов в рамках крупнейшего в истории уголовного дела о финансовых преступлениях, — говорится в сообщении на официальном сайте Netflix.

Режиссером проекта, предположительно, станет Крис Смит. Даты релиза и актерский состав пока не известны.

Лихтенштейн является гражданином РФ и США, Россию он покинул еще в 1994 году вместе с родителями. Как пишет Daily Mail, он был соучредителем компании по онлайн-маркетингу и инвестором.


Илья Лихтенштейн

Его супруга Хизер Морган делала музыкальную карьеру под псевдонимом Razzlekhan, но не слишком успешно — она была известна в западной прессе как "худший в мире исполнитель рэпа". Кроме того, она являлась автором финансовой колонки в Forbes и позиционировала себя как "финансового инфлюенсера" в TikTok. В своих роликах она рассказывала, как создала успешный бизнес без внешних вложений в 20 лет.

Пару задержали в Нью-Йорке 8 февраля. Илье Лихтенштейну и Хизер Морган было предъявлено обвинение в отмывании почти 120 тысяч биткоинов (около 4,5 миллиардов долларов), похищенных во время кибератаки. Хизер Морган согласились освободить под залог в 3 миллиона долларов, Лихтенштейну в освобождении под залог в 5 миллионов долларов было отказано. У пары уже конфисковали похищенные средства в размере 3,6 миллиарда долларов. Часть средств, около 25 тысяч биткоинов (более 1 миллиарда долларов), Илья и Хизер успели вывести на свои счета "путем сложного процесса отмывания денег". Американские власти заявили, что изъятие биткоинов у супругов стало крупнейшим в истории изъятием криптовалюты.

Это уже не первый сериал Netflix об известных мошенниках. Так, документальный сериал "Аферист из Tinder" о Саймоне Леваеве, который обманыва"Изобретая Анну" о русской мошеннице Анне Сорокиной, которая сумела обвести вокруг пальца нью-йоркский бомонд, притворяясь богатой наследницей Анной Делви.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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