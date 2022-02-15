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Новый Perfect Dark от The Initiative может быть «игрой-сервисом»

Новый Perfect Dark от The Initiative может быть «игрой-сервисом»


Сейчас крупные игровые компании и студии стараются выпустить максимальное количество игр-сервисов. Это проекты, направленные на долгосрочное развитие и поддержку, вроде Destiny 2. Создавать игры-сервисы умеет далеко не каждый разработчик или менеджер, и для этого нужны специалисты. Исходя из специалистов, которые присоединились к Crystal Dynamics для разработки Perfect Dark, появились предположения, что это может быть игра-сервис. Напомним, что Crystal Dynamics работает совместно с The Initiative над Perfect Dark.

Игроки обратили внимание, что Кори Батлер, ведущий продюсер Crystal Dynamics, который сейчас работает над Perfect Dark (с января 2022 года), является специалистом по созданию игр-сервисов. В его профиле LinkedIn значится, что его «областью специализации являются игры-сервисы (GaaS) и монетизация игр». Последний проект, над которым работал Кори Батлер, это Marvel’s Avengers (сейчас доступен в Game Pass).


Есть предположения, что перезапуск Perfect Dark может стать, с точки зрения игры-сервиса, чем-то вроде современного Hitman.

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По материалам: newxboxone

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Новый Perfect Dark от The Initiative может быть «игрой-сервисом»
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