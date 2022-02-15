Новый Perfect Dark от The Initiative может быть «игрой-сервисом»





Сейчас крупные игровые компании и студии стараются выпустить максимальное количество игр-сервисов. Это проекты, направленные на долгосрочное развитие и поддержку, вроде Destiny 2. Создавать игры-сервисы умеет далеко не каждый разработчик или менеджер, и для этого нужны специалисты. Исходя из специалистов, которые присоединились к Crystal Dynamics для разработки Perfect Dark, появились предположения, что это может быть игра-сервис. Напомним, что Crystal Dynamics работает совместно с The Initiative над Perfect Dark.

Игроки обратили внимание, что Кори Батлер, ведущий продюсер Crystal Dynamics, который сейчас работает над Perfect Dark (с января 2022 года), является специалистом по созданию игр-сервисов. В его профиле LinkedIn значится, что его «областью специализации являются игры-сервисы (GaaS) и монетизация игр». Последний проект, над которым работал Кори Батлер, это Marvel’s Avengers (сейчас доступен в Game Pass).

(Speculation) It looks like Perfect Dark maybe a GaaS game, according to Crystal Dynamics Lead Producer's linkedin profile.



It maybe a similar style to the Hitman series



Source:https://t.co/Di5nor2oyg



Credit to GING-SAMA for the find 👏 pic.twitter.com/048jHNf9eq — Idle Sloth (@IdleSloth84) February 14, 2022



Есть предположения, что перезапуск Perfect Dark может стать, с точки зрения игры-сервиса, чем-то вроде современного Hitman.