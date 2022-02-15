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Объявлена дата релиза Kraken Academy!! на приставках Xbox

Объявлена дата релиза Kraken Academy!! на приставках Xbox


Разработчики игры Kraken Academy!! из студии Happy Broccoli Games объявили дату релиза своего проекта на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и Nintendo Switch — игра выйдет на новых платформах уже 22 марта. Отметим, что в Microsoft Store предварительные заказы проекта пока не открыты. Ранее игру можно было опробовать на приставках Xbox среди других демо-версий, которые выпускали к The Game Awards 2021.

Kraken Academy!! — это игра, которая вышла в прошлом году в Steam. Проект не стал сильно популярным, но был высокого оценен игроками. Сейчас у Kraken Academy!! «Очень положительные» обзоры в Steam, и их больше 600 штук.

В Kraken Academy!! игрокам предстоит спасти мир вместе с волшебным кракеном. Для спасения мира нужно исследовать школу, где начали твориться разные странности, и искать злодея. Игра отличается хорошим юмором и большим количеством запоминающихся персонажей. В ней есть русская локализация.


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По материалам: newxboxone

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