Объявлена дата релиза Kraken Academy!! на приставках Xbox





Разработчики игры Kraken Academy!! из студии Happy Broccoli Games объявили дату релиза своего проекта на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и Nintendo Switch — игра выйдет на новых платформах уже 22 марта. Отметим, что в Microsoft Store предварительные заказы проекта пока не открыты. Ранее игру можно было опробовать на приставках Xbox среди других демо-версий, которые выпускали к The Game Awards 2021.

Kraken Academy!! — это игра, которая вышла в прошлом году в Steam. Проект не стал сильно популярным, но был высокого оценен игроками. Сейчас у Kraken Academy!! «Очень положительные» обзоры в Steam, и их больше 600 штук.

В Kraken Academy!! игрокам предстоит спасти мир вместе с волшебным кракеном. Для спасения мира нужно исследовать школу, где начали твориться разные странности, и искать злодея. Игра отличается хорошим юмором и большим количеством запоминающихся персонажей. В ней есть русская локализация.

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