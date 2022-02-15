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Объявлены призёры конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»

Объявлены призёры конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»

По итогам конкурсного испытания второго тура «Мастер-класс с фокус-группой» лауреаты конкурса «Учитель года заграншкол МИД России» продемонстрировали своё профессиональное мастерство в области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия. Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Призёрами конкурса стали:

– Юлия Боровкова (ФРГ);
– Алина Кубатиева (Венгрия);
– Виталий Фадеев (Китай);
– Алексей Янин (Болгария);
– Людмила Янковская (Иран).

Призёрам конкурса предстоит принять участие в финальном туре, который включает конкурсное испытание «Пресс-конференция». Они ответят на вопросы интервьюеров при участии представителей прессы и профессиональной аудитории. Итоги конкурса будут подведены 1 марта 2022 года.

Участниками конкурса «Учитель года заграншкол МИД России», который впервые проводится в 2022 году, стали 36 учителей, работающих в школах при российских посольствах и генконсульствах в 34 странах мира.

Конкурс «Учитель года заграншкол МИД России», учредителем которого выступает Министерство иностранных дел Российской Федерации, проводится с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых учителей, повышения престижа педагогической профессии и распространения инновационного опыта педагогов, работающих в российских заграншколах.

Оператором конкурса выступает Академия Минпросвещения России.

# Общество

По материалам: edu.ru

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