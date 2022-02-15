Обновление Cyberpunk 2077 до Xbox Series X | S доступно: список изменений





Сегодня студия CD Projekt Red выпустила обновление Cyberpunk 2077 одновременно с патчем 1.5. На официальном сайте разработчиков можно ознакомиться с полным списком изменений, которые ожидают игроков с новым патчем (здесь версия на русском языке).

Мы же приведем основные моменты, которые касаются технического обновления игры для консолей Xbox Series X | S:

Игра Cyberpunk 2077 уже получает обновление, в ближайшее время оно должно стать доступно игрокам с приставками Xbox Series X | S во всем мире.Cyberpunk 2077 поддерживает Smart Delivery — весь достигнутый прогресс, достижения и прочее из версии для Xbox One будет перенесено в версию для Xbox Series X | S.В версии консолей нового поколения добавлены локальные тени с трассировкой лучей.На Xbox Series X (как и на Playstation 5) игра предлагает 2 режима: качества и производительности. Режим качества дает трассировку лучей, фотореалистичные тени и отражения, 30 FPS и динамические 4K. Режим производительности дает динамическое разрешение 4K при 60 FPS.На Xbox Series S один режим — 30 FPS при динамическом 1440p.Отмечается, что «внесены множественные визуальные улучшения».

Ниже можно посмотреть трейлер, опубликованный к обновлению. А здесь геймплей игры с Xbox Series X.

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