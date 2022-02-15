Ольга Серябкина высказалась о бывшем

Певица Ольга Серябкина поддержала одиноких людей. Артистка опубликовала странный пост в День всех влюбленных. Пока все вокруг радуются и наслаждаются празднованием Дня святого Валентина, Ольге Серябкиной не до смеха. Недавно ставшая матерью впервые певица написала полный скорби текст в своем микроблоге. Звезда рассказала, как пережить тяжелое расставание. В День святого Валентина Ольга Серябкина презентовала песню, которая посвящена ее бывшему возлюбленному. В интервью певица призналась, что такое совпадение неслучайно и очень символично. «Дата выбрана неслучайно, потому что не все встречают День влюбленных в паре, кто-то одинок и страдает по этому поводу», – рассказала Серябкина, цитирует «Womanhit». Певица призвала всех, кто одинок, перестать грустить и полюбить прежде всего себя. Ведь каждый человек сам для себя центр Вселенной. Серябкина призналась, что в ее жизни были тяжелые и болезненные расставания с любимыми. Она дала поклонникам несколько советов, как преодолеть эти чувства. Напомним, муж бывшей солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной 32-летний бизнесмен по имени Георгий Начкебия. По словам артистки, он человек непубличный, проживший в Вене около десяти лет. Георгий занимается проектами в разных направлениях – от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей.