Олимпийский чемпион Виктор Уайлд пообщался с участниками проекта "Больше, чем путешествие"

Вадим Карасев

Двукратный олимпийский чемпион и бронзовый призер игр в Пекине Виктор Уайлд в онлайн-формате встретился с участниками программы развития молодежного туризма "Больше, чем путешествие".

Сейчас ребята находятся в Сочи. В рамках спецпроекта "Открывай новое" они впервые попробовали встать на сноуборд и горные лыжи. Сноубордист Виктор Уайлд только что вернулся из Пекина, где завоевал еще одну медаль в копилку нашей сборной – бронзовую.

Ребята попросили Виктора дать тренерский совет перед их первой тренировкой.

"Я думаю, самое важное – улыбаться, может быть, сноуборд будет трудным для вас поначалу, но это нормально. Только если улыбаться, все сложится. И поехали: медленно, спокойно. Удачи!", – посоветовал сноубордист.

Напомним, программа развития молодежного туризма "Больше, чем путешествие" создана для поощрения талантливой молодежи со всей России. Ее организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по туризму, Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Россия – страна возможностей" и Российское общество "Знание".

Олимпиада в Пекине Виктор Уайлд