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Оуэн Уилсон рассказал, что его мать вышла замуж в 80 лет: "Любовь можно найти в любом возрасте"

Оуэн Уилсон рассказал, что его мать вышла замуж в 80 лет: "Любовь можно найти в любом возрасте"

Настоящая любовь может прийти даже на пенсии. Оуэн Уилсон рассказал, что его мать Лора вышла замуж в 80 лет.

Моя мама не так давно вышла замуж в 80-летнем возрасте, причем за очень хорошего мужчину. Думаю, что это очень романтичная история, доказывающая, что любовь можно найти в любом возрасте... Это очень приятная история,

— сообщил Уилсон на шоу Эллен Дедженерес.


Он также признался, что считает себя "в некоторой степени романтичным" и ценит хорошие романтические истории. Имя нового супруга Лоры и род его деятельности актер раскрывать не стал.

Сейчас матери Уилсона 82 года. Она прожила в браке с телевизионщиком Робертом Уилсоном целых 54 года, вплоть до смерти мужа в 2017 году. Кроме Оуэна, в браке родилось еще двое сыновей — актеры Люк Уилсон и Эндрю Уилсон.

Сам Оуэн Уилсон, несмотря на то что считает себя романтичным, ни разу не был женат, хотя у него было много романов. Стать отцом актеру это не помешало: у него трое детей — сыновья Роберт и Финн и дочь Лайла. Появлению на свет Лайлы предшествовал скандал: Уилсон настоял на ДНК-тесте, так как расстался со своей девушкой Варуни Вонгсвиратес еще до того, как стало известно о ее беременности. По словам Вонгсвиратес, за три года Уилсон так ни разу и не навестил дочь.

На экранах же Оуэн по-прежнему остается героем романтических комедий. 10 февраля на экраны вышел фильм "Первый встречный" с участием Уилсона. По сюжету главная героиня, поп-дива Кэт Вальдес (Дженнифер Лопес), ловит своего бойфренда Бастиана (колумбийский певец Maluma) на измене. Их грандиозная свадьба срывается и Вальдес решается выйти замуж за "первого встречного" — обычного учителя математики Чарли Гилберта (Уилсон), который попал на ее концерт совершенно случайно.


Сплетник
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По материалам: spletnik.ru

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