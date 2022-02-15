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Похорошевшая Лариса Гузеева поделилась фото с подругой-актрисой

Похорошевшая Лариса Гузеева поделилась фото с подругой-актрисой
Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала снимок с Юлией Куварзиной - своей партнершей по антрепризному спектаклю. Ведущая «Давай поженимся», актриса Лариса Гузеева и звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина много раз сыграли вместе с антрепризном спектакле «Ох уж эта привычка жениться». Они объездили с этой комедией полстраны. Сегодня Лариса Гузеева поделилась совместным снимком на своей страничке в Инстаграме. Актриса позирует в черном костюме, у нее красивая укладка. Многие отметили, что телеведущая выглядит прекрасно.
Лариса Гузеева и Юлия Куварзина «С Юлечкой Куварзиной. Моя прекрасная партнёр по сцене. Сколько исколесили! Через сколькое прошли! Люблю💞»— написала телеведущая. «Очень хорошо выглядите молодцы👏»,  «Все мужчины ваши! Лариса, какая же вы красавица, глаз не отвести❤️», «Лариса, как вы помолодели и постройнели!», «Красивые! Талантливые! Супердевушки!» — восхищенно прокомментировали подписчики. 62-летняя ведущая, как известно, в прошлом году сильно располнела во время лечения в больнице. По её словам, всему виной гормональные препараты, которые ей прописали врачи от коронавирусной инфекции. Едва вернувшись в эфир, Гузеева сразу объявила, что ей не нравится, как она теперь выглядит. Бороться с лишним весом она решила проверенным методом — в декабре легла в клинику для похудения. Артистка рассказала, что обратилась за помощью к специалистам, которые скорректировали её питание и отправили на очищающие процедуры. Кстати, еще многие отметили, что Куварзина тоже заметно сбросила вес: «Не узнать. Такая постройневшая Юля, красотка!» Когда актриса начала сниматься в сериале «Воронины», она весила больше 90 килограммов при росте 164 сантиметра. В 2017 году Юлия Куварзина скинула больше 20 килограммов, ради этого она сидела на мучительных диетах, отказывая себе в привычных продуктах. Но когда изменения веса стали заметны внешне, у Юли даже начались проблемы на работе – на съемочной площадке фильма ей, резко похудевшей, пришлось даже подкладывать «бутафорию» под одежду, чтобы костюмы сидели, как раньше.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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