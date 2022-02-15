"Постоянное попрошайничество замучило": немцы возмутились наглостью украинского посла

Вадим Карасев

Читатель немецкой газеты Die Zeit резко отреагировали на слова посла Украины Андрея Мельника, потребовавшего от Берлина поставки 12 тысяч противотанковых ракет из-за "угрозы российского вторжения".

Немцы отметили, что украинский дипломат ведет себя нагло, причем далеко не первый раз, и задались вопросом, кто будет платить за оружие, которое он требует.

"Двенадцать тысяч противотанковых ракет? А у нас вообще есть столько на складах? И если да, то кто за него будет платить? В принципе, поведение украинского посла оставляет желать лучшего, в особенности на фоне успокаивающих слов Зеленского. Даже если это игра в хорошего и плохого полицейского", - пишет пользователь Abatefetel.

Некоторые напомнили о том, что западные СМИ предупреждали о российском нападении на Украину 15-16 февраля, а потому для поставок оружия уже поздно.

"Это требование можно и проигнорировать. Поздновато попросил: до среды доставить противотанковые ракеты на Украину так или иначе не успеют. А в среду все уже начнется", - заметил Gastauftritt.

Другой пользователь возмутился тем, что Киев не понимает отказа. "Что именно Украине непонятно в том, что Германия не хочет поставлять оружие? Нет значит нет. Это постоянное попрошайничество просто замучило. Сколько еще раз вы собираетесь попросить и получить отказ?" - пишет Ciel coloré.

"А я требую себе "Порше". Вполне разумный вариант, учитывая, что ЕС Украине уже 17 миллиардов евро перечислил", - иронизирует Levant.

"Украинский посол потребовал от Берлина поставок 12 тысяч противотанковых ракет". Потребовал? Этот человек становится все наглее. Совсем недавно Мельник издевательски заметил, что немецкая экономическая помощь Украине находится лишь на уровне Конго. А чем украинцы лучше бедных людей в Республике Конго, которых, кстати, вдвое больше, чем жителей Украины? Этого посла нужно поставить на место!" - считают немецкие читатели.

Как писал Ruposters, ранее Мельник возмутился размером финансовой помощи Украине со стороны Германии. До этого он потребовал от Берлина оружие, которым не обладает даже бундесвер.



МИД Украины Андрей Мельник