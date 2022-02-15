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Потрясающую стоп-моушен короткометражку по Halo создал фанат серии

Потрясающую стоп-моушен короткометражку по Halo создал фанат серии


Пока игроки ждут сериал Halo от Paramount+, который должен выйти уже 24 марта, некоторые поклонники Halo творчески проявляют себя, создавая собственные видео по франшизе. Один из игроков на Reddit поделился уникальным видео — он создал по технологии стоп-моушен короткометражку по Halo. Ниже можно посмотреть этот ролик, он выглядит действительно впечатляюще.


Watch this video on YouTube

Как отмечает автор видео, на создание данного ролика, продолжительностью около 5 минут, у него ушло порядка 120 часов. Некоторые моменты в ролике (кровь, искры) созданы при помощи компьютерной графики, что автор отметил в своем посте.

Стоит сказать, что поклонники Halo часто проявляют себя в различном креативе, не так давно мы показывали Кортану, которую фанат франшизы создал в натуральную величину полностью из бумаги.

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По материалам: newxboxone

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