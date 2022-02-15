Правительство Нидерландов победило Лувр в борьбе за картину Рембрандта

Вадим Карасев

Нидерланды приобрели картину Рембрандта «Знаменосец» для национальной коллекции. Для этого потребовалось 175 миллионов евро. Музей Лувр, также претендовавший на эту работу, не сумел найти достаточную для ее приобретения сумму.

«Знаменосец» был написан Рембрандтом в 1636 году, когда художнику было 30 лет и он только что переехал в Амстердам из Лейдена и открыл собственную мастерскую. По мнению ученых, картина представляет собой автопортрет, изображающий художника в одеянии знаменосца времен войны за независимость Нидерландов. Предполагается, что такой автопортрет должен был продемонстрировать возможности художника и помочь ему получить заказы на создание групповых портретов городских стрелков. Спустя несколько лет Рембрандт получил заказ на портрет стрелков из роты капитана Франса Кока, ставший известным как «Ночной дозор».

По словам директора Рейксмузеума Тако Диббитса, «Знаменосец» — это «уникальная работа, входящая в десятку лучших картин Рембрандта. Автопортрет, по сути, является его художественным прорывом в преддверии "Ночного дозора". Он глубоко укоренен в голландской культуре и истории и символизирует непокорность художника и его страны».

Картина всегда принадлежала частным коллекционерам, среди которых был и английский король Георг IV. С 1844 года картиной владели представители французской ветви семейства Ротшильдов. В 2018 году Ротшильды обратились одновременно к французскому правительству и Рейксмузеуму, предложив купить эту картину. В 2016 году парижский Лувр и амстердамский Рейксмузеум уже купили у Ротшильдов написанные Рембрандтом парные портреты и договорились о совместном владении картинами (подробнее об этом можно прочитать в специальном очерке). Теперь Ротшильды рассчитывали провести такую же операцию со «Знаменосцем».

Франция наложила временный запрет на вывоз картины, чтобы дать Лувру 30 месяцев для сбора средств. Лувр не смог найти необходимую сумму в срок, поэтому в декабре 2021 года открылась возможность приобретения этой картины Нидерландами. Тако Диббитс заявил, что музей готов «идти на крайние меры», чтобы получить портрет. Для покупки требовалось отдельное постановление Генеральных штатов Нидерландов. Палата представителей утвердила поправку к бюджету Министерства образования, культуры и науки Нидерландов, чтобы выделить на покупку 150 миллионов евро (включая 19 миллионов евро из фонда музейных закупок). Ассоциация Рембрандта добавила к этой сумме еще 15 миллионов евро, а Фонд Рейксмузеума — 10 миллионов евро.

Когда картина окажется в Нидерландах, она совершит турне по стране, в ходе которого будет выставлена во всех провинциях. Затем «Знаменосец» окажется в постоянной экспозиции Рейксмузеума.