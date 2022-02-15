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Путин встретится с канцлером ФРГ в Кремле

Путин встретится с канцлером ФРГ в Кремле

11:42  Автор: Кристина Стащенко


Источник: ТАСС



Президент Владимир Путин проведет переговоры в Кремле с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Это будет первая очная встреча политиков. Об этом сообщает ТАСС. 

Главы государств планируют обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки, в том числе вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ и урегулированием внутриукраинского конфликта.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что стороны в ходе переговоров затронут тему «Северного потока — 2». 

По информации источника в кабмине Германии, Штольц хочет лучше понять цели и обеспокоенности России. Канцлер не ждет от встречи конкретных результатов, тем не менее считает, что прямые переговоры с Путиным важны.


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В понедельник, 14 февраля, у Путина прошла встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой обсуждались ответы США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности в Европе. На ней Лавров отметил, что по ключевым предложениям России — нерасширение НАТО на восток, неразмещение ударных вооружений и возвращение военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года — был получен отрицательный ответ.

В декабре 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты документов о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО. Согласно одному из них, Москва и Вашингтон не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооруженного нападения, направленного против друг друга. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и от приема в военный блок постсоветских государств.



#Германия #международные отношения

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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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