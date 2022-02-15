Распил донатов по-американски: за что снова судят Навального

Вадим Карасев

Лефортовский суд Москвы приступил к рассмотрению дела о мошенничестве с пожертвованиями в отношении Алексея Навального. Сам факт сбора пожертвований никого не смущает, это обычная история, но при этом подразумевается, что деньги пойдут именно на заявленные цели. Иное использование – уголовное преступление. Сергей Кузнецов объясняет, почему новое "дело Навального" совершено не уникально, и его аналогов в мире более чем достаточно. Особенно – в "оплоте мировой свободы" - США.



Миллионеры поневоле



По версии следствия, на личные счета девяти физических лиц (сам Навальный и 8 членов его штаба во главе с Леонидом Волковым) в российских банках за четыре года с 1 января 2016-го по 31 декабря 2019-го "упал" 731 миллион рублей, из них 142 млн наличными. Несложный расчет показывает, что это – 1,7 миллиона рублей в месяц в среднем на человека. Не список Forbes, конечно, но тоже неплохо.

231 миллион рублей из этих денег был переведен на счета различных НКО, что в целом – не вдаваясь в детали – является целевой тратой. С оставшимся полумиллиардом сложнее.

186 миллионов ушло на личные нужды господ концессионеров. Там очень любопытный список, показывающий разносторонние их интересы. Леонид Волков, например, позволил себе ювелирный набор Tiffany за 940 тысяч рублей, увлеченно наблюдал за концертом корейца SuperBee за 145 тысяч, останавливался в номерах бизнес-уровня по всему миру и так далее.

Теперь этот яркий опыт работы с донатами изучают в суде.

Криптополитика Навального

Но российские банки – это далеко не вся история. На два криптокошелька, которые следствие ассоциирует с подозреваемыми и обвиняемыми, за тот же срок поступило биткоинов не менее чем на 300 млн рублей (по курсу на момент перевода). А поскольку транзакции по криптовалютам находятся в свободном доступе, траты с этих кошельков на 43 млн рублей удивительно совпадали с тем временем, когда Алексей Навальный отдыхал со своей семьей на южных морях.

Источники большинства таких пополнений (как и поступлений наличных через российские банки) неизвестны.

Так вот, на официальные счета ФБК* (признано экстремистской организацией в России) за это время поступило 324,3 млн рублей. То есть примерно треть от реального объема пожертвований – если все эти переводы были пожертвованиями, а иного объяснения налоговые органы не получали.

За тот же период предприниматель Алексей Навальный зарегистрировал доходов "всего" на 27,5 млн рублей, его супруга практически не зарабатывала. На счета Навального и его супруги за это время поступило соответственно 75,5 млн и 62 млн рублей – ну так, маленькое несоответствие. Из этих денег 15 миллионов поступили на счета в качестве наличных денег.

ИП Навальный специализируется на оказании услуг, и все эти средства заплатили ему всего три клиента. Двое – резиденты США, третий – подданный Монако, проживающий на Кипре. Ни одной подробности оказания этих услуг мы в открытых источниках не нашли.

Удивительно ли, что следствие заинтересовалось невидимыми миру подробностями этих финансовых схем?

Деньги так близко



Политика – дело денежное. Выборы проводятся редко, уличные выступления и другие способы "непосредственной политики" не одобряются ни в одном государстве, а повлиять на происходящее в стране и обществе людям хочется. И наиболее распространенной формой такого влияния в последние годы стали "донаты". Культура финансовой поддержки близких по духу политических сил существовала и раньше, но с появлением электронных переводов буквально вытеснила все другие формы поддержки.

Конечно, электронная форма имеет и минусы в виде дополнительных возможностей контроля со стороны государства (анонимные кошельки запрещены в большинстве стран мира), но это – сущая мелочь по сравнению с резко выросшими объемами поступления денег.

В США деньги на предвыборные и иные идеологические нужды собирают Политические комитеты (Political Action Committee). Стоит ли говорить, что не все эти комитеты зарегистрированы и функционируют законным образом. Так, например, Политический комитет по поддержке пожарных с 2017 года собирал деньги через телефонный маркетинг (американцы в этом смысле куда наивнее нас), 90% собранных средств ушло на оплату услуг подставных третьих лиц. Это была громкая история. Большинство – намного тише.

Надо отметить, что многие такие дела расследуются и слушаются в суде не публично – в первую очередь для того, чтобы на корню не подорвать доверия граждан к политической системе и способам ее финансирования. Каждый год в США закрывают более тысячи Политических комитетов, но в большинстве случаев делают это тихо. Приведем лишь несколько случаев, ставших достоянием общественности. Все они окончились реальными сроками.

В США не церемонятся

1. Трое граждан США привлечены к ответственности за создание в 2016 году Политических комитетов, поддерживающих Трампа и Клинтон. Им удалось собрать 3,5 млн долларов США, которые пошли на собственное обогащение и на рекламу этой и других кампаний сбора средств (примерно как пирамида МММ тратила существенную часть дохода на привлечение новых "клиентов"). Плюс подсудимым вменяется отмывание 350 тысяч долларов. Производство по делу тянется до сих пор.



2. В 2020 году гражданин США Джеймс Кайл Белл создал два Политических комитета – один в поддержку Трампа, другой, разумеется, Байдена. Техасец зарегистрировал их должным образом – в Федеральной избирательной комиссии, после чего трудолюбиво разослал запросы на пожертвования сорока тысячам избирателей. Главной "фишкой" запросов было обещание многократно увеличить каждый взнос за счет собственных средств Комитета: грубо говоря, мистер поддерживает Трампа десятью долларами, а на счету кандидата появляется сразу пятьдесят. Ну как не поддержать любимого кандидата на таких условиях!

Инициативный американец собрал не менее 346 тысяч вполне настоящих долларов, а вот информация о том, что они были потрачены на предвыборные кампании, оказалась фальшивой. Было обнаружено и множество других преднамеренных нарушений закона. По соглашению с властями 44-летний перспективный деятельно получил 46 месяцев штрафа и вернул похищенные средства в двойном размере. Нет сомнений, что он выйдет на свободу досрочно и обязательно примет участие в работе каких-нибудь предвыборных штабов – такие кадры на дороге не валяются.

3. Другой техасец Кайл Пралл получил три года тюрьмы за сбор 550 тысяч долларов для президентских выборов через несколько фондов, но до реальных получателей дошло лишь 5100 долларов – менее 1%.

4. Некий Кэри Ли Петерсон из Аризоны, в 2015 году собрал на поддержку независимого политика Берни Сандерса всего 90 тысяч долларов, зато половину этой суммы пожертвовал не кто-нибудь, а агент 007 всея Америки – Дэниел Крейг. До Сандерса деньги не дошли, а пока тянулись разбирательства, Петерсон получил 52 месяца тюрьмы по целому ряду других обвинений. Однако его многие до сих пор считают борцом за гражданские права, пострадавшим из-за козней политиков и цвета кожи. Пожалуй, самый близкий аналог Алексея Навального.

5. Перенесемся в места более цивилизованные – на Восточное побережье. Неутомимым сборщиком денег оказался житель Вашингтона Скотт Маккензи – он был казначеем более чем 50 политических комитетов! Деньги тратились главным образом на зарплату, накладные расходы и, конечно, привлечение новых донатеров. Услышав приговор – 12 месяцев и 1 день тюрьмы – Маккензи горько заявил, что уходит из политики, в которой честно работал более 30 лет.

6. Но особенно отличился Келли Роджерс из Мэриленда. Этот американец, в отличие от большинства своих коллег по ремеслу, исключительно принципиален – он грабил только консервативных избирателей. Зато очень успешно: более 20 миллионов долларов за семь лет! Увы, на реальные кампании Митта Ромни, Дональда Трампа, конгрессменов и губернаторов пошло лишь 2% от этой суммы. Остальное – на услуги дружественных компаний, рекламу собственных кампаний и, самое смешное, на судебные издержки для защиты от многочисленных исков.

Федеральный суд в Вирджинии приговорил пламенного республиканца к трем годам лишения свободы.

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* иностранный агент, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ