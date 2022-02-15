Рената Литвинова поделилась раритетным фото с Земфирой в юбке

Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала редкий кадр, на котором запечатлена вместе с Земфирой в черном платье от Коко Шанель. 55-летняя актриса и 45-летняя певица дружат уже очень много лет. Рената известна своим ярким стилем, а вот Земфира Талгатовна, как ее уважительно называют поклонники, предпочитает сдержанный кэжуал с элементами глэм-рока. В юбке ее, кажется, не видели почти никогда — в обиходе у артистки чаще всего черные джинсы. Однако так было, оказывается, не всегда. Певица и лидер группы «Zемфира» раньше вполне могла надеть юбку на какое-то важное официальное мероприятие. Рената Литвинова опубликовала в Instagram очень редкий кадр, сделанный еще на полароид.Рената и Земфира позировали фотографу в парижском отеле. Изысканные и утонченные барышни были облачены в черные платья Chanel. Рената надела только платье и закрепила строгий образ туфлями на высоком каблуке. А вот Земфира накинула на плечи массивный пиджак в тон платью и надела лаконичные лодочки на низком ходу. Артистка смотрится очень гармонично и изысканно.Земфира и Рената Литвинова «Раритет - старый полароид - Земфира в Chanel в Париже в Отеле Бристоль», подписала фото Рената. Поклонники, само собой, пришли в восторг от увиденного. Для начала они просто не могли поверить, что увидели Земфиру в юбке, а потом принялись высказывать свое восхищение. «Земфира в юбке? Восторг!», «Какие же вы красивые», «Глаз просто не отвести», — написали пользователи Сети. Земфира родилась в Уфе в интеллигентной семье. Ее отец преподавал историю, а мама работала специалистом по лечебной физкультуре. Кстати, Земфира не любит вести микроблоги из-за отсутствия личностных границ в интернете. «Отсутствие дистанции — норма сегодняшних дней — когда каждый может брякнуть, что хочет и когда хочет. Как будто я сижу в соседней квартире, и ты зашел ко мне и сказал «фи». Но в этом случае, ты, во-первых, должен набраться смелости, а во-вторых — ожидать последствий» — пояснила Земфира.