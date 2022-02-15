С Игоря Крутого требуют десятки миллионов долларов

На композитора Игоря Крутого подали в суд по факту мошенничества. В некрасивую историю попал именитый композитор и продюсер Игорь Крутой. Наследники умершего в 2021 году олигарха Олега Бурлакова требуют с маэстро Игоря Крутого через суд компенсацию в тридцать миллионов долларов. Иск направлен в один из американских судов. По словам наследников покойного Олега Бурлакова, Игорь Крутой обманул их семью во время сделки с недвижимостью.Игорь Крутой В 2017 году Игорь Крутой выставил на продажу особняк в Майами-Бич: 450 квадратных метров на острове миллиардеров Fisher Island с видом на залив, оценив его в 7,5 миллионов долларов. Когда композитор получил деньги от Олега Бурлакова, начало твориться странное. Юристы Игоря Крутого нашли ошибки в договоре, и маэстро передумал выезжать из особняка. После смерти Олега Бурлакова в 2021 году Игорь Крутой вновь выставил особняк на продажу. Уже за 9 миллионов долларов. После чего наследники олигарха и пошли в суд, как сообщает телеграм-канал Mash.