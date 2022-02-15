Санкт-Петербург достиг 100% коллективного иммунитета к коронавирусу

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

22:00 Автор: Жанна Звягина

Первый заместитель председателя комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Андрей Сарана во вторник сообщил о достижении городом стопроцентного коллективного иммунитета к коронавирусу.

«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашборд Министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Там учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», — сказал чиновник в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его данным, на сегодня вакцинацию прошли 3,14 миллиона горожан, среди них более 24 тысяч детей.

«У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных пунктов. За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть», — рассказал Сарана.

По данным оперативного штаба, за сутки в Петербурге выявлен 7 091 случай заражения коронавирусом, 440 человек госпитализированы.

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Ранее во вторник стало известно о смягчении ряда антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге. С 21 февраля в городе до двух часов ночи смогут работать рестораны, кафе, а также цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, катки, аттракционы, выставки и проводиться другие культурные и развлекательные мероприятия.

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