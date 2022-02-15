Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры по Games With Gold





Сегодня подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate имеют последнюю возможность забрать 2 игры по программе Games With Gold. Уже завтра эти игры не будут доступны в списке бесплатных. Вот эти 2 проекта.

Hydrophobia

Hydrophobia

Watch this video on YouTube

Hydrophobia — компьютерная игра в жанре Action-adventure с элементами survival horror в киберпанк тематике, разработанная компанией Dark Energy Digital и изданная 29 сентября 2010 года для платформы Xbox 360.

Перейти в Microsoft Store

Aground

Aground

Watch this video on YouTube

Выживание — лишь начало. У человечества есть только один путь: воспарить к звездам и бросить им вызов. Но для того, чтобы вернуть все, что было потеряно, вам понадобятся помощь и недюжинная изобретательность.

Перейти в Microsoft Store