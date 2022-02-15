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Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры по Games With Gold

Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры по Games With Gold


Сегодня подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate имеют последнюю возможность забрать 2 игры по программе Games With Gold. Уже завтра эти игры не будут доступны в списке бесплатных. Вот эти 2 проекта.

Hydrophobia


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Hydrophobia

Hydrophobia — компьютерная игра в жанре Action-adventure с элементами survival horror в киберпанк тематике, разработанная компанией Dark Energy Digital и изданная 29 сентября 2010 года для платформы Xbox 360.
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Aground


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Aground

Выживание — лишь начало. У человечества есть только один путь: воспарить к звездам и бросить им вызов. Но для того, чтобы вернуть все, что было потеряно, вам понадобятся помощь и недюжинная изобретательность.
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По материалам: newxboxone

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