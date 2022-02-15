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Слух: Cyberpunk 2077 получит бесплатную пробную версию

Слух: Cyberpunk 2077 получит бесплатную пробную версию


Релиз игры Cyberpunk 2077 состоялся больше года назад, и сразу после выхода проект подвергся критике из-за большого количества технических проблем. Многие игроки, которые купили Cyberpunk 2077 на старте, вернули игру, и студия CD Projekt Red явно хотела бы, чтобы они снова приобрели их проект. Похоже, возвращать доверие игроков разработчики Cyberpunk 2077 намерены через бесплатную пробную версию.

Сегодня CD Projekt Red обещает провести трансляцию, где, как ожидается, будет официально объявлено о выпуске обновленной версии Cyberpunk 2077 до Xbox Series X | S и Playstation 5. Игроки на Reddit обратили внимание, что на испанском сайте 3D Juegos появился баннер Cyberpunk 2077 с предложением опробовать бесплатную версию игры. Баннер вел на официальный сайт Cyberpunk 2077, но на нем никакой информации о пробной бесплатной версии не было.

Можно ожидать, что CD Projekt Red выпустит (или анонсирует) сегодня пробную версию игры Cyberpunk 2077, чтобы игроки могли самостоятельно оценить техническое исполнение проекта на данный момент. Ходят слухи, что сегодня же могут анонсировать игру Cyberpunk 2077 для Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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