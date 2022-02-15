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Слух: Mad Max 2 от Avalanche Studios может быть в разработке

Слух: Mad Max 2 от Avalanche Studios может быть в разработке


Команда Avalanche Studios сейчас работает над эксклюзивным для Xbox проектом Contraband, который сразу после релиза на Xbox Series X | S и PC будет в Game Pass. Но это не единственная игра в разработке, если верить появившейся в сети информации. Ходят слухи, что в разработке имеется Mad Max 2.

Пользователь Resetera обратил внимание на пост Венди Фок в Twitter, которая заявила, что «раньше» (игроки предполагают, что до пандемии) студия Avalanche пригласила ее пройти в Нью-Йорк фотограмметрическую сессию для Mad Max 2. Официально Mad Max 2 не анонсирован, а игроки отмечают, что не помнят, чтобы предыдущая игра использовала фотограмметрию или фактически разработчики сканировали актеров для игры. При этом, и сама Венди Фок говорит про Mad Max 2.


Напомним, что первый Mad Max от студии Avalanche вышел еще в 2015 году, и тогда релиз игры сопровождался релизом фильма.

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По материалам: newxboxone

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