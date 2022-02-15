Слух: Mad Max 2 от Avalanche Studios может быть в разработке





Команда Avalanche Studios сейчас работает над эксклюзивным для Xbox проектом Contraband, который сразу после релиза на Xbox Series X | S и PC будет в Game Pass. Но это не единственная игра в разработке, если верить появившейся в сети информации. Ходят слухи, что в разработке имеется Mad Max 2.

Пользователь Resetera обратил внимание на пост Венди Фок в Twitter, которая заявила, что «раньше» (игроки предполагают, что до пандемии) студия Avalanche пригласила ее пройти в Нью-Йорк фотограмметрическую сессию для Mad Max 2. Официально Mad Max 2 не анонсирован, а игроки отмечают, что не помнят, чтобы предыдущая игра использовала фотограмметрию или фактически разработчики сканировали актеров для игры. При этом, и сама Венди Фок говорит про Mad Max 2.

Before times, at @AvalancheSweden in New York, when O'Neil invited me to get scanned to be in Mad Max 2, as a rebel. The magic of #photogrammetry, 3D Scanning, & many cameras @MadMaxGame. pic.twitter.com/gIjzC3zM54 — WENDY W FOK | 霍渭瑜 (@W_W_F) February 7, 2022



Напомним, что первый Mad Max от студии Avalanche вышел еще в 2015 году, и тогда релиз игры сопровождался релизом фильма.