«Смена» присоединилась к акции поддержки спортсменов олимпийской сборной России

300 участников образовательных программ Всероссийского детского центра «Смена» присоединились к акции «Знаем. Любим. Поддерживаем», которая проходит при поддержке Минпросвещения России и Министерства спорта России, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Цель акции – поддержать сборную России на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, а также познакомиться с достижениями представителей разных спортивных дисциплин.

«На Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине выступают наши лучшие спортсмены. Участие в акции «Знаем. Любим. Поддерживаем» для мальчишек и девчонок «Смены» – это возможность показать, как сильно они гордятся нашими олимпийцами, и вдохновить сборную на яркие победы», – сказал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлёв.

В рамках акции ребята нарисовали мотивирующие плакаты с пожеланиями победы и добрыми напутствиями и выложили рисунки на своих страницах в социальных сетях с хештегами #КомандаГероев, #ВеримвРоссию, #ВместеМыСила, #ЗнаемЛюбимПоддерживаем.

Лучшие работы участников акции в электронном виде передадут спортсменам-олимпийцам, их также разместят на сайте Министерства спорта и будут использовать при проведении тематических мероприятий.

Поддержать олимпийскую сборную можно до 20 февраля, разместить в социальных сетях рисунок для спортсменов паралимпийской сборной страны можно с 4 по 13 марта.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.