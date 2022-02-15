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Сравнение графики и скорости загрузки Cyberpunk 2077 на Xbox Series X и Xbox One

Сравнение графики и скорости загрузки Cyberpunk 2077 на Xbox Series X и Xbox One


После выхода оптимизированной до Xbox Series X | S версии игры Cyberpunk 2077, в сети можно ожидать появление различных сравнений, в том числе от ведущих специалистов, вроде Digital Foundry. Пока они тестируют игру и готовят свой анализ, в сети уже стали появляться первые видео, в которых игроки пытаются сравнить Cyberpunk 2077 на Xbox One и Xbox Series X.

Интересное видео опубликовал канал MrWilliamThor, который наглядно показывает, насколько быстро загружается Cyberpunk 2077 на Xbox Series X в сравнении с версией для Xbox One. Если на новой консоли на это уходит около 46 секунд, то на Xbox One требуется порядка 2 минут.


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Есть у этого же канала видео с графическим сравнением Cyberpunk 2077 на консолях Xbox One и Xbox Series X. Ниже его можно посмотреть, но мы рекомендовали бы дождаться более грамотных тестов.


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Напомним, что Cyberpunk 2077 не только обновили до Xbox Series X | S, но и дали игрокам бесплатно опробовать 5-часовую версию проекта.

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По материалам: newxboxone

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