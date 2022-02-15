Стала известна дата релиза Submerged: Hidden Depths на Xbox, открыт предзаказ





В Microsoft Store стартовали предварительные заказы на игру Submerged: Hidden Depths для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Ранее в этом году разработчики анонсировали проект для новых платформ, не сообщив дату релиза. Судя по странице игры в Microsoft Store — она выходит на Xbox уже 10 марта 2022 года. По предварительному заказу покупателям игра Submerged: Hidden Depths для Xbox обойдется в $29,99.

Submerged: Hidden Depths

Время неумолимо к небоскребам утонувшего города, чьи верхушки торчат над волнами. В брошенных деревнях поселились загадочные создания. А в глубинах океана томится что-то злобное и беспокойное.

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Напомним, что Submerged: Hidden Depths — это продолжение игры Submerged. В игре предстоит исследовать город, который был разрушен и затоплен. Проект представляет собой приключение с несложными загадками и отсутствием боев.

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Проект Submerged: Hidden Depths в течение нескольких лет был эксклюзивом Stadia, а теперь он выходит на приставках Xbox и других актуальных игровых платформах.