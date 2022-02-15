Стало известно, как Камила Валиева получила запрещенный препарат
Сегодня, 12:55
Фигуристка Камила Валиева попала допинг скандал. Спортсменка уже через несколько часов выйдет на лед в Пекине, чтобы доказать, что она лучшая фигуристка в мире. Собраться с мыслями ей будет непросто после допинг-скандала, в который она оказалась втянута. Около недели назад в СМИ попала информация о том, что лаборатория в Стокгольме нашла в декабрьских пробах Валиевой микродозу запрещенного вещества — «триметазидин». 15-летнюю фигуристку экстренно отстранили от участия в Олимпиаде, однако накануне арбитражный суд принял решение, что Камила всё-таки сможет выступить в личном турнире. Сегодня пресса сообщила подробности прошедшего слушания по делу российской спортсменки. Выяснилось, как сторона защиты объяснила появление запрещенного вещества в пробах Валиевой.
Камила Валиева «Аргумент был в том, что «загрязнение» случилось из-за препарата, который принимал ее дедушка», — сказал Денис Освальд, глава дисциплинарной комиссии МОК. Утверждается, что дедушка Валиевой действительно принимает «триметазидин» из-за проблем с сердцем. Микродоза этого вещества могла попасть в кровь фигуристки через общую посуду или каким-то другим путем. В любом случае все допинг-пробы, сданные Камилой непосредственно перед Олимпиадой, не вызвали никаких претензий. Несмотря на то, что Валиевой разрешили выступить на Олимпиаде, это не означает, что в случае победы её не лишат медали. Вопрос о том, получит ли она «золото» за командные выступления тоже остается открытым. На данный момент юристам сборной ОКР удалось только добиться отмены отстранения. При этом МОК не признал Валиеву «чистой» спортсменкой.м
По материалам: z-aya