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Стало известно, как Камила Валиева получила запрещенный препарат

Стало известно, как Камила Валиева получила запрещенный препарат
Фигуристка Камила Валиева попала допинг скандал. Спортсменка уже через несколько часов выйдет на лед в Пекине, чтобы доказать, что она лучшая фигуристка в мире. Собраться с мыслями ей будет непросто после допинг-скандала, в который она оказалась втянута. Около недели назад в СМИ попала информация о том, что лаборатория в Стокгольме нашла в декабрьских пробах Валиевой микродозу запрещенного вещества — «триметазидин». 15-летнюю фигуристку экстренно отстранили от участия в Олимпиаде, однако накануне арбитражный суд принял решение, что Камила всё-таки сможет выступить в личном турнире. Сегодня пресса сообщила подробности прошедшего слушания по делу российской спортсменки. Выяснилось, как сторона защиты объяснила появление запрещенного вещества в пробах Валиевой.
Камила Валиева «Аргумент был в том, что «загрязнение» случилось из-за препарата, который принимал ее дедушка», — сказал Денис Освальд, глава дисциплинарной комиссии МОК. Утверждается, что дедушка Валиевой действительно принимает «триметазидин» из-за проблем с сердцем. Микродоза этого вещества могла попасть в кровь фигуристки через общую посуду или каким-то другим путем. В любом случае все допинг-пробы, сданные Камилой непосредственно перед Олимпиадой, не вызвали никаких претензий. Несмотря на то, что Валиевой разрешили выступить на Олимпиаде, это не означает, что в случае победы её не лишат медали. Вопрос о том, получит ли она «золото» за командные выступления тоже остается открытым. На данный момент юристам сборной ОКР удалось только добиться отмены отстранения. При этом МОК не признал Валиеву «чистой» спортсменкой.м
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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