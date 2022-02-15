Текст обращения Госдумы о признании ДНР и ЛНР поступил в «Парламентскую газету»

17:29 Автор: Михаил Хорошилов

Госдума во вторник приняла решение незамедлительно обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».

«Парламентская газета» публикует текст обращения полностью:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выражает однозначную и консолидированную поддержку принятым в гуманитарных целях адекватным мерам по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, изъявивших желание говорить и писать на русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также несогласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы.

Жители Донецкой и Луганской областей Украины на всеукраинском референдуме 27 марта 1994 года согласились на федеративно-земельное устройство Украины и закрепление русского языка в качестве государственного языка Украины наряду с украинским языком, а также поддержали использование русского языка на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в сфере трудовых отношений, деятельности

по делопроизводству, при оформлении документации, получении образования и в научной деятельности.

Новые власти Украины, ныне прославляющие фашистов Бандеру, Шухевича и их последователей, стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию жителей этих областей. Действия украинских властей вынудили жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины инициировать проведение референдума и проголосовать в мае 2014 года за принятие Акта о самоопределении Донецкой Народной Республики (89 процентов) и Акта о самоопределении Луганской Народной Республики (96 процентов).

Уже восемь лет жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины живут под обстрелами мелко- и крупнокалиберного оружия. По данным Организации Объединенных Наций, более 10 тысяч человек погибли, более 50 тысяч ранены, более 1,4 миллиона человек являются перемещенными лицами внутри Украины и более 2,5 миллиона человек прибыли в Российскую Федерацию в экстренном массовом порядке в поисках убежища. Власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий жителям и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа.

Процесс мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины удалось начать лишь при личном участии руководителей Российской Федерации, Французской Республики, Федеративной Республики Германия и Украины в формате «нормандской четверки». Также была создана Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине, состоящая из представителей Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В результате работы переговорных площадок приняты Минские соглашения, которые были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также многочисленные решения Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.

Сегодня ни один из пунктов Минских соглашений, заложивших основной вектор защиты прав и свобод и восстановления мирной жизни граждан, инфраструктуры и экономики жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, не выполнен новыми украинскими властями. Вместо последовательных действий властями Украины предпринимаются попытки пересмотреть или вовсе отменить все достигнутые соглашения. Зафиксировано множество попыток сорвать мирный процесс: вдоль всей линии соприкосновения вновь фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня, снаряды разрушают дома мирных жителей, школы и другие объекты инфраструктуры. Украинской стороной между линиями разграничения захватываются населенные пункты, в которых проживают в том числе граждане Российской Федерации, в угоду украинским властям арестован сотрудник — представитель непризнанной Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации во время выполнения своих служебных обязанностей. Представители украинской стороны в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине намеренно демонстрируют свою несостоятельность и продолжают имитацию работы по соблюдению установленного перемирия в Донецкой и Луганской областях Украины.

В гуманитарных целях с 2014 года в Российской Федерации приняты существенные меры по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. На регулярной основе из России отправляются гуманитарные конвои с продуктами питания, со строительными материалами, с медикаментами и подарками для детей.

Депутаты Государственной Думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках созданы демократические представительные и исполнительные органы государственной власти, действуют Конституция Донецкой Народной Республики и Конституция Луганской Народной Республики, а также законодательные, нормативные правовые акты, принятые высшими представительными и исполнительными органами государственной власти республик, регулирующие отношения в политической, финансово-экономической и социальной сферах.

Такое признание создаст правовые основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты народов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, укрепления мира между народами и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств.

В связи с вышеизложенным депутаты Государственной Думы обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, а также вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством Донецкой

Народной Республики и Луганской Народной Республики в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности.





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