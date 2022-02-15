В Госдуме заявили, что в МОК большинство "пидарасов"

Вадим Карасев

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонии награждения с участием фигуристки Камилы Валиевой, оказавшейся в центре допингового скандала.

"Не знаю, сколько теперь трансгендеров работают в МОК, но пидарасов там большинство. Они просто хоронят своими собственными грязными лапами всю Олимпиаду", - заявил парламентарий в интервью Sport24.

Он выразил уверенность, что Олимпиада-2022 станет последней в истории.

"Нынешние соревнования тяжело назвать Олимпиадой, это просто издевательство какое-то. Сколько мы еще будем танцевать под розовую звездно-полосатую дудку? Заявление МОК о том, что они не будут проводить награждение – знак для всех нас, что русские спортсмены всегда будут подвергаться издевательству и провокациям. Это нельзя терпеть. Наших спортсменов держат за людей второго сорта. МОК – бессовестные уроды", - резюмировал Милонов.

Ранее МОК объявил о том, что не будет проводить церемонии награждения с участием Камилы Валиевой, хотя Спортивный арбитраж разрешил ей продолжить участие в Олимпиаде после положительной допинг-пробы. Это решение касается как награждения победителей командного турнира, в котором победили российские фигуристы, так и одиночного, если Валиева сумеет попасть на пьедестал.

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