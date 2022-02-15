Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Госдуме заявили, что в МОК большинство "пидарасов"

В Госдуме заявили, что в МОК большинство "пидарасов"

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонии награждения с участием фигуристки Камилы Валиевой, оказавшейся в центре допингового скандала.

"Не знаю, сколько теперь трансгендеров работают в МОК, но пидарасов там большинство. Они просто хоронят своими собственными грязными лапами всю Олимпиаду", - заявил парламентарий в интервью Sport24.

Он выразил уверенность, что Олимпиада-2022 станет последней в истории.


"Нынешние соревнования тяжело назвать Олимпиадой, это просто издевательство какое-то. Сколько мы еще будем танцевать под розовую звездно-полосатую дудку? Заявление МОК о том, что они не будут проводить награждение – знак для всех нас, что русские спортсмены всегда будут подвергаться издевательству и провокациям. Это нельзя терпеть. Наших спортсменов держат за людей второго сорта. МОК – бессовестные уроды", - резюмировал Милонов.

Ранее МОК объявил о том, что не будет проводить церемонии награждения с участием Камилы Валиевой, хотя Спортивный арбитраж разрешил ей продолжить участие в Олимпиаде после положительной допинг-пробы. Это решение касается как награждения победителей командного турнира, в котором победили российские фигуристы, так и одиночного, если Валиева сумеет попасть на пьедестал.

Госдума Олимпиада в Пекине фигурное катание Виталий Милонов Камила Валиева Международный олимпийский комитет
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Квадрат Эйзенхауэра: как привести дела в порядок и почему это укрепляет энергетику человека
Квадрат Эйзенхауэра: как привести дела в порядок и почему это
В Госдуме заявили, что в МОК большинство "пидарасов"
В Госдуме заявили, что в МОК большинство "пидарасов"
Модная битва. Гвинет Пэлтроу против Ксении Чилингаровой
Модная битва. Гвинет Пэлтроу против Ксении Чилингаровой
Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры по Games With Gold
Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры по Games With Gold
Стала известна дата релиза Submerged: Hidden Depths на Xbox, открыт предзаказ
Стала известна дата релиза Submerged: Hidden Depths на Xbox, открыт
С Игоря Крутого требуют десятки миллионов долларов
С Игоря Крутого требуют десятки миллионов долларов
Лиза Арзамасова в честь двойного праздника послала Авербуху «домашнюю валентинку»
Лиза Арзамасова в честь двойного праздника послала Авербуху «домашнюю
Анна Михалкова показала, какой красавицей была ее мама в молодости
Анна Михалкова показала, какой красавицей была ее мама в молодости
Марина Александрова показала мужа в честь праздника
Марина Александрова показала мужа в честь праздника
Что можно и что нельзя делать на Сретение Господне в 2022 году
Что можно и что нельзя делать на Сретение Господне в 2022 году
Потрясающую стоп-моушен короткометражку по Halo создал фанат серии
Потрясающую стоп-моушен короткометражку по Halo создал фанат серии
MLB The Show 22 получит динамические 4K при 60 FPS на Xbox Series X
MLB The Show 22 получит динамические 4K при 60 FPS на Xbox Series X

Топ на сегодня

Выбираем лучшую школу для подготовки к ЕГЭ
Выбираем лучшую школу для подготовки к ЕГЭ
Программирование – выбираем онлайн-школу по рейтингу
Программирование – выбираем онлайн-школу по рейтингу
Изготовление окон в Москве – рейтинг лучших компаний
Изготовление окон в Москве – рейтинг лучших компаний
Аделина Сотникова рассказала, как пережила победу на олимпиаде
Аделина Сотникова рассказала, как пережила победу на олимпиаде
Анна Шульгина рассказала о тяжелых последствиях страшного вируса
Анна Шульгина рассказала о тяжелых последствиях страшного вируса

Еще по теме

Глава МОК объявил Олимпиаду-2018 закрытой
Госдума 8 декабря примет заявление по поводу решения МОК
Милонов высмеял «тактику» Авакова по «возвращению» Донбасса
Милонов: Говоря о России, Европе и древней Спарте, Джонсон все перепутал