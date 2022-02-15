В Хабаровском крае с 24 по 28 февраля пройдет IX Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Хабаровском крае с 24 по 28 февраля пройдет IX Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает Министерство образования Хабаровского края.

Мероприятие проводится ежегодно в рамках реализации национального проекта «Образование».

Более 400 участников будут состязаться в профессиональном мастерстве по 63 компетенциям. Из них 128 конкурсантов выступят в категории «Юниоры» в двух возрастных группах: 12–14 и 14–16 лет. При этом самые младшие из них примут участие в турнире впервые.

В ведомстве отметили, что категория «Юниоры (12–14)» введена только с этого года. Среди этой группы, а также подростков до 16 лет недавно завершились последние отборочные этапы. По их результатам на региональном чемпионате свое профессиональное мастерство по 14 компетенциям покажут юниоры в составе 35 команд.

Региональный этап пройдет на 19 площадках – это 17 техникумов и колледжей, Дальневосточный государственный университет путей сообщения и центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России.

В этом году появятся сразу несколько новых для региона компетенций, в числе которых «Бережливое производство», «Разработка мобильных приложений», «Технологии композитов», «Промышленная робототехника», «3D-моделирование для компьютерных игр» и «Охрана труда».

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.