В МОК рассказали о способе попадания запрещенного вещества в организм Валиевой

Вадим Карасев

Запрещенное вещество триметазидин, обнаруженное в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, попало в ее организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Об этом сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд, чей комментарий приводит в Twitter журналист издания USA Today Том Шад.

"После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было "загрязнение, произошедшее с продуктом, который принимал ее дедушка", - написал репортер.

Ранее МОК объявил о том, что не будет проводить церемонии награждения с участием Камилы Валиевой, хотя Спортивный арбитраж разрешил ей продолжить выступление в Олимпиаде после положительной допинг-пробы. Это решение касается как награждения победителей командного турнира, в котором победили российские фигуристы, так и одиночного, если Валиева сумеет попасть на пьедестал.









Камила Валиева допинг-скандал Международный олимпийский комитет Денис Освальд