ВЦИОМ: у 63% семей нет сбережений и накоплений

Вадим Карасев

По данным опроса ВЦИОМ, более половины российских семей (63%) не имеют сбережений и накоплений, а среди граждан 45-59 лет эта доля составляет 72%. 36% россиян откладывают деньги и подавляющее большинство из них (86%) принимают решение о сумме, которую следует добавить в копилку, в зависимости от ситуации.

8% из располагающих накоплениями людей, пополняют свои "запасы" в запланированном размере, 6% сограждан с личной финансовой "подушкой безопасности", затрудняются сказать, как формируют свои сбережения. 43% респондентов регулярно добавляют средства к отложенной сумме - раз в месяц или ежеквартально, свыше половины опрошенных, обладающих таким резервом (54%) пополняют её ситуативно, как только появляются излишки.

6% участников исследования полностью истратили свои накопленные деньги за последний год, каждый пятый (20%) израсходовал большую их часть, каждый третий (34%) - меньшую и 37% респондентов, обладающих личным финансовым резервом, ничего не брали из своей "кубышки", отметили аналитики.

Ранее Ruposters писал, что 30% россиян практически не имеют шансов получить в банке кредит.

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