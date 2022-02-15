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Виктор Дробыш в очередной раз стал дедушкой

Виктор Дробыш в очередной раз стал дедушкой
У продюсера и композитора Виктора Дробыша родилась еще одна внучка.   Радостное событие произошло в семье звездного наследника Валерия Дробыша и Саши Гурковой. Они вновь стали родителями! Семейная пара принимает поздравления от поклонников. Певица Саша Гуркова не скрывала беременность и вела активную творческую жизнь: записывала песни, выступала с концертами и заботилась о большой семье. А сегодня она наконец показала кадры из роддома. НА фото они вместе с супругом Валерием Дробышем держат на рука новорожденного. «Это любовь», — подписала многодетная мама. Отметим, что для пары это уже четвертый ребенок. У супругов уже растут два сына и дочка. 33-летняя Саша признается, что раньше и не думала быть многодетной мамой, но очень рада этому факту.
Сын с невесткой и внуком Виктора Дробыша «Спасибо, Господи, что не слушаешь меня. По моему плану я была бы сейчас одна и на пике карьеры. И это круто! Но я никогда не узнала бы, как могу быть счастлива! Сейчас как будто все встало на свои места, всех я люблю теперь еще больше, жизнь во мне забурлила горным ручьем невероятной силы», — поделилась эмоциями Александра. Напомним, что у 55-летнего Виктора Дробыша четверо детей от двух браков. Он нередко публикует фотографии со старшими и младшими наследниками, а несколько лет назад показал старших сыновей от первой жены, поэтессы Елены Стюаф.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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