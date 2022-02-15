За Росгвардией и МЧС предлагают закрепить полномочия по разминированию

Тема: Пленарное заседание Госдумы 15 февраля 2022 года

14:47 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1110090-7

В законодательстве хотят закрепить полномочия Росгвардии и МЧС по проведению разминирования и уничтожению взрывчатых веществ. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 15 февраля.

По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, предлагается наделить полномочиями по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывчатых веществ и взрывных устройств войска национальной гвардии и МЧС России.





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«Сегодня сложилась правовая коллизия, когда наряду с другими военными организациями и Росгвардия, и МЧС активно участвуют в операциях по разминированию, по изъятию взрывчатых веществ. В структуре Росгвардии созданы и успешно действуют соответствующие подразделения», — сказал Хинштейн.

Ежедневно для выполнения таких задач направляют от 75 до 155 групп разминирования, однако в законодательстве такие полномочия за Росгвардией и МЧС не закреплены. Подчеркивается, что законопроект исправляет правовой пробел.

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#военные

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