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За Росгвардией и МЧС предлагают закрепить полномочия по разминированию

За Росгвардией и МЧС предлагают закрепить полномочия по разминированию

Тема: Пленарное заседание Госдумы 15 февраля 2022 года


14:47  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1110090-7



В законодательстве хотят закрепить полномочия Росгвардии и МЧС по проведению разминирования и уничтожению взрывчатых веществ. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 15 февраля.

По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, предлагается наделить полномочиями по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывчатых веществ и взрывных устройств войска национальной гвардии и МЧС России.


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«Сегодня сложилась правовая коллизия, когда наряду с другими военными организациями и Росгвардия, и МЧС активно участвуют в операциях по разминированию, по изъятию взрывчатых веществ. В структуре Росгвардии созданы и успешно действуют соответствующие подразделения», — сказал Хинштейн.

Ежедневно для выполнения таких задач направляют от 75 до 155 групп разминирования, однако в законодательстве такие полномочия за Росгвардией и МЧС не закреплены. Подчеркивается, что законопроект исправляет правовой пробел.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.



#военные

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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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