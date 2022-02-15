Захарова прокомментировала реакцию генсека НАТО на проект Госдумы по республикам Донбасса

22:36 Автор: Жанна Звягина

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале во вторник прокомментировала слова генерального секретаря НАТО о том, что Россия в случае признания самопровозглашенных республик Донбасса нарушит международное право.

«Хочется уточнить у Столтенберга, когда НАТО выскажет озабоченность по поводу невыполнения Киевом Минских соглашений, принятия законов, прямо противоречащих комплексу мер, и блокирования работы контактной группы? При чём тут НАТО? Вот и я об этом», — написала она.

На пленарном заседании 15 февраля Госдума приняла постановление о немедленном обращении к президенту Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Проект постановления 19 января внесли в палату депутаты от фракции КПРФ.

Текст обращения Госдумы о признании ДНР и ЛНР поступил в «Парламентскую газету»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале решение депутатов обратиться к главе государства с предложением признать самопровозглашенные республики Донбасса, отметил, что Киев не соблюдает минские договоренности, и россияне, проживающие в регионе, нуждаются в помощи. По его оценке, признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, укрепления международного мира и региональной стабильности, положит начало процессу международного признания обоих государств.

#Донбасс #война #НАТО

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