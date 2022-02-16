41-летний избранник Надежды Бабкиной заметно преобразился

Гражданский муж певицы Надежды Бабкиной, 41-летний Евгений Гор похудел и обзавелся пышной шевелюрой. У гражданского мужа Надежды Бабкиной произошли неожиданные перемены во внешности. 41-летний Евгений Гор, с которым певица состоит в отношениях почти 20 лет, начал следить за собой и заметно преобразился, удивив публику. Судя по свежему фото, опубликованному в Инстаграме, супруг артистки сел на диету и сильно похудел, а также обзавелся шевелюрой, избавившись от лысины. О пересадке волос Гор рассказывал подписчикам еще прошлым летом, появившись перед камерой с бинтами на голове. Евгений признавался, что долго не решался на подобную процедуру, но не пожалел. Правда, на тот момент результат еще не был заметен, потому что волосы до конца не прижились. Теперь же муж Бабкиной может похвастать вполне приличной прической. Кроме того, поклонники обратили внимание на то, как постройнел избранник звезды эстрады, и похвалили его за работу над собой.Евгений Гор «Красивый! Вау! О-го-го!» — восхитились интернет-пользователи. Но больше всего преображению Гора наверняка радуется Бабкина. Не исключено, что именно она сподвигла супруга на перемены, ведь артистка не скрывает, что следит за собой и не отказывается от походов к пластическому хирургу. Напомним, Надежда Бабкина познакомилась с Евгением Гором в 2003 году на музыкальном конкурсе в Саратове, и молодому артисту удалось покорить сердце певицы, которая старше него на 30 лет. Правда, официально мужем и женой пара так и не стала, более того, вместе они тоже не живут, предпочитая придерживаться гостевого брака. Звезда эстрады уверяет, что так их отношения становятся только лучше и крепче. «Надо ему немножко давать свободы, понимаете, чтобы он все-таки чувствовал себя таким независимым, таким, знаете, Самсоном», — признается исполнительница.