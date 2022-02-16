"Аферист из Tinder" Саймон Леваев подписал контракт с голливудским агентом. Он собирается вести подкаст или шоу об отношениях

Вадим Карасев

Главный герой документального фильма Netflix "Аферист из Tinder" Саймон Леваев (настоящее имя — Шимон Хают) планирует начать карьеру в шоу-бизнесе. Хотя в фильме о своих мошеннических действиях он сам не появляется (снялись в фильме лишь обманутые им девушки), мы в скором времени все равно можем увидеть его на экране.

Как стало известно изданию ET, Саймон подписал контракт с голливудским агентом Джиной Родригес из Gitoni Inc. и планирует строить свою карьеру в индустрии развлечений. Аферист, который, как предполагается, обманом выманил сотни тысяч долларов у своих девушек, собирается вести подкаст, шоу об отношениях и написать книгу.





Саймон Леваев (Шимон Хают)

Меня заинтриговала история Netflix. Я увидела там величайшего в мире продавца. История оставила у меня много вопросов без ответов, и она была очень предвзятой. Я считаю, что у каждой истории есть две стороны, и у каждого должна быть возможность рассказать свою версию истории,

— рассказала Родригес ET о том, почему она решила представлять предполагаемого мошенника.

Документальный фильм Netflix "Аферист из Tinder" стал одной из самых обсуждаемых премьер последних недель на стриминговой платформе. В картине рассказывается об аферах уроженца Израиля Шимона Хаюта, который в приложении для знакомств представлялся Саймоном Леваевым, сыном алмазного магната, заводил романы с девушками, а затем под разными предлогами выманивал у них крупные суммы денег. Саймон рассказывал о том, что ему грозит опасность, его преследуют и пользоваться своими карточками он не может. Девушки верили своему бойфренду и собирали для него нужные суммы, многие брали кредиты.





Постер документального фильма "Аферист из Tinder"

Например, норвежка Сесиль Фьеллхой, проживающая в Великобритании, утверждает, что взяла кредиты на сумму 250 тысяч долларов: их, по ее словам, Саймон потратил и так и не выплатил ей долг.

Я разрушила свою жизнь в двух странах,

— признается девушка.

Фьеллхой рассказала, что после премьеры фильма она написала Саймону, но тот ответил ей лишь, что "ее ложь сделала его суперзвездой". Свою вину в мошенничестве лже-Леваев не признает.

Этот парень будет лгать, пока не умрет. Это будет болезненно для нас как для жертв. Мы не можем сказать, что исцелимся, когда он признается в том, что он сделал, потому что он никогда не признается в том, что он сделал,

— отметила бывшая девушка Саймона.





Фьеллхой также призналась, что теперь ей жаль Леваева.

У него очень пустая жизнь. У него нет семьи, нет друзей, которые действительно заботятся о нем. Ему нужна помощь,

— сказала Сесиль.

Вместе с двумя другими жертвами Леваева, Перниллой Сьохольм и Эйлин Шарлотт, Сесиль сейчас собирает средства через платформу GoFundMe, чтобы расплатиться с долгами. Недавно об отношениях с Саймоном рассказала и россиянка Полина Царенкова.

Обвинения в мошенничестве в отношении этих девушек Леваеву предъявлены так и не были, хотя предполагается, что в общей сложности у всех своих возлюбленных мужчина выманил около 10 миллионов долларов. В Израиле его судили за подделку документов и приговорили к 15 месяцам тюрьмы, из которых он отбыл всего пять. Саймон был выпущен на свободу по программе сокращения заключенных в тюрьмах в связи с пандемией коронавируса.





Надя Бесчетникова