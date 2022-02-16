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Аналитики: Xbox Series S обошла Xbox Series X по продажам в прошлом году

Аналитики: Xbox Series S обошла Xbox Series X по продажам в прошлом году


Компания Microsoft в 2020 году выпустила две версии приставок нового поколения — Xbox Series X и Xbox Series S, тогда как Sony предложила только Playstation 5 (в вариантах с дисководом и без, но по мощности они не отличаются). Несмотря на то, что многие аналитики говорят об удачном решении Microsoft выпустить две консоли, по продажам Xbox Series X | S все равно отстают от Playstation 5.

Согласно данным аналитической компании Ampere Analysis, продажи Playstation 5 игрокам примерно в 1,7 раза превысили продажи Xbox Series X | S на конец 2021 года, о чем пишет портал VGC. Указывается, что к концу 2021 года продажи были следующие у консолей Xbox и Playstation последнего поколения:



Xbox Series X и Xbox Series S — суммарно 10,3 млн консолей (на 30 сентября 6,7 млн)



Playstation 5 — 17,1 млн консолей (на 30 сентября 12,8 млн)

Отмечается, что речь идет именно о продажах игрокам, а не об отгрузках со стороны компаний в магазины.

Хардинг-Роллс из Ampere Analysis говорит, что Xbox Series S обошла в прошлом году Xbox Series X:

Более дешевый и менее мощный Xbox Series S стал гораздо более доступным, и наряду с Xbox Game Pass это привело к беспрецедентному распространению этого устройства только для цифровых игр. По оценкам Ampere, совокупный объем продаж Series S в конце 2021 года превысил продажи Series X.

Microsoft не называет официальные цифры продаж Xbox Series X | S, но говорит, что это поколение консолей продается быстрее, чем все прошлые.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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