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Анна Семенович сообщила о результатах пластики

Анна Семенович сообщила о результатах пластики
Ведущая и певица Анна Семенович решилась на кардинальный метод похудения. Недавно артистка решилась на кардинальные изменения своей внешности. Певица легла под нож хирурга, чтобы избавиться от лишнего жира на руках и подбородке. О результатах преображения спустя две недели она рассказала в своем инстаграме.
Анна Семенович «Я очень довольна результатом. Конечно, отек еще есть, уйдет он окончательно через пару месяцев. Кожа на руках очень хорошо сокращается и не висит, руки стали гораздо тоньше и подтянутей. На подбородке и шее жира практически нет, но есть маленький отек, который я убираю с помощью физиотерапии. Я поняла, что после операции очень важна реабилитация, именно она дает хороший результат», — написала Семенович. Добавим, ранее Анна Семенович заявила, что готовит для своих фанатов сюрприз. Уже это весной певица представит новый трек.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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