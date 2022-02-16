Даня Милохин получил травмы в центре Москвы

Тиктокер и певец Даня Милохин поделился шокирующими фото. Один из самых популярных тиктокеров страны угодил в неприятную историю. В центре Москвы он получил травмы. Поклонники гадают, что же произошло со звездой. 20-летний Даня Милохин стал участником мини-аварии, которая произошла на Земляном Валу перед ТРК «Атриум» в центре Москвы. В него врезался велосипедист — от удара звезда Сети упал на асфальт и ударился височной частью. Несколько секунд он лежал около двери своего шикарного автомобиля, пока к нему не подбежал водитель-охранник, который стал приводить молодого человека в чувство. Парень на велосипеде не скрылся с места ДТП, а попытался помочь Милохину. Рядом оказались очевидцы, он предложили вызвать скорую, но Даня отмахнулся от них.Даня Милохин после ДТП На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что какое-то время исполнитель хита «Угадай, где я?» пребывает в состоянии шока. Но, как стало понятно дальше, он достаточно быстро пришел в себя и уже через несколько минут на заднем сидении своего «Майбаха» делал селфи, пугая изумленную публику, сообщает Mash. Подписчики говорят, что это может быть и просто хайп, а не реальная авария. Правда, больше, конечно же, желают здоровья своему любимчику и предлагают помощь.