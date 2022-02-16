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Дарья Мельникова снялась в пикантной фотосессии

Дарья Мельникова снялась в пикантной фотосессии
Звезда «Папиных дочек», 30-летняя актриса Дарья Мельникова решила послать «открытку бывшему», поделившись чувственными кадрами. Дарья Мельникова воспитывает двоих сыновей. Старшему сыну знаменитости 6 лет, а младшему 3 года. Артистка прекрасно выглядит. Она не стесняется демонстрировать свою стройную фигуру. Дарья Мельникова приняла участие в стильной фотосессии. Артистка позировала перед камерой в черном лаконичном платье-комбинации и высоких сапогах того же цвета. Отметим, звезда недавно развелась с отцом детей актером Артуром Смольяниновым.
Дарья Мельникова «Открытка бывшему 😉🤍👊🏻»,  подписала фото актриса.
Дарья Мельникова «Открытка удалась!!!», «Почему такая нереальная?🥰 Икона», «Шикарно 🔥», «Я конечно очень сильно извиняюсь, но эта открытка будущему 😂😂😂❤️ очень красивая, стильная, ну прямо вауууу!!!», «Невероятная😍, так нежно и сексуально🔥», «Даша, Вы великолепны! 👏»,  «Бывший в шоке😂», «И тут я забыла, зачем зашла в инстаграм 😂🔥💣», «Сдался этот бывший. Это точно новому. Будь счастлива😍», «Какие замечательные, чувственные фотографии... 😍❤️😍», — откликнулись поклонники в Instagram.
Дарья Мельникова Напомним, Дарья Мельникова в 2013 году вышла замуж за актера Артура Смольянинова. Их первенец появился на свет 27 октября 2015 года. Мальчика назвали в честь отца. А 7 декабря 2018 года в семье произошло пополнение. На свет появился малыш Марк. Экс-супругам удалось сохранить хорошие отношения. Дарья Мельникова считает бывшего мужа самым надежным человеком в своей жизни. Артисты продолжают вместе растить маленьких детей.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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