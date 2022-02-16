Дипломатов предлагают лишить компенсаций при смене работы в пределах страны

Тема: Пленарное заседание Госдумы 16 февраля 2022 года

15:57 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1263003-7

При переводе из одного загранучреждения в другое в пределах одной страны сотрудники дипломатической службы не будут получать подъемные. Такой законопроект (№ 1263003-7) Госдума приняла во втором чтении 16 декабря.

Документ разработан Правительством по итогам мониторинга правоприменения закона о дипслужбе. Как ранее пояснил замглавы МИД России Евгений Иванов, предлагается «распространить обязательную ротацию между работой в центральном аппарате и территориальных органах на всех гражданских служащих Министерства иностранных дел». Сейчас обязательная ротация установлена только для дипломатов.

Дипломатов могут оставить без подъёмных при смене места работы в пределах страны

Согласно законопроекту, глава МИД будет определять порядок подачи уведомлений о выезде сотрудников дипслужбы за рубеж по частным делам. Это позволит эффективно контролировать такие поездки. Также предлагают отменить выплату подъемного пособия сотрудникам дипслужбы при переводе из одного загранучреждения МИД России в другое в пределах одной страны.

Помимо этого, в кабмине считают необходимым запретить послам и представителям России при международных организациях управлять коммерческими и некоммерческими организациями. Если документ будет принят, они смогут только участвовать на безвозмездной основе в управлении органами профсоюзов или политической партией.

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