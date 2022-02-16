Добро пожаловать в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон!

Крунг-Тхеп-Маха-Накхон - новое название столицы Таиланда города Бангкок. Просто Бангкок – английское название, навязанное колонизаторами, а Крунг-Тхеп-Маха-Накхон – историческое. В переводе с местного оно означает "Город Ангелов ,Великая Столица". Впрочем, есть хорошая новость. Это Пыр-Хыр-Тьфу-Плях название хоть и является отныне официальным, но не является единственным. Бангкок тоже можно, но в случае, если всё же какой-то официальный документ, то его будут ставить в скобках.